كريم الخميرة لتفتيح البشرة بسرعة وإزالة البقع والتصبغات من أول استعمال 

الخميرة لتفتيح البشرة بسرعة، تبيض البشرة باستعمال مكون الخميرة يعتبر من بين الطرق الطبيعية البسيطة والفعالة في نفس الوقت، ومن خلال ما يلي نعرض أهم الخلطات الطبيعية التي تعمل على تحسين لون البشرة، والتخلص من أي بقع أو كلف، وعن طريق اتباع طريقة التحضير وتوفر كل المكونات المطلوبة سيكون من السهل استخدام خليط الخميرة المبيض وهو ما يعمل على تحسين الخصائص الظاهرية للبشرة وتوحيد لونها، وفيما يلي أشهر المكونات والطريقة المتبعة للتحضير.

كريم الخميرة لتفتيح البشرة بسرعة

تستطيعين اتباع خطوات تطبيق تلك الوصفة بعد تحضير المكونات التالية:

المكونات

ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من الكركم.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

القليل من النشا.

طريقة التحضير

الوصفة من السهل إعدادها عن طريق اتباع ما يلي:

من المهم تذويب الفازلين ي البداية حتى يسهل خلطه مع بقية المقادير.

وضع الخميرة مع الفازلين والتقليب المستمر.

لا بد من إضافة النشا مع التأكد من عدم تواجد أي تكتلات في الخليط.

بقية المكونات ينبغي إضافتها والتأكد من تمام تجانسها، وذلك للحصول على الخليط الناعم سهل الفرد والتوزيع على البشرة.

لا بد من توزيع الخليط بشكل متساوي على أنحاء البشرة.

بقاء الخليط مدة حوالي ربع ساعة، ومن ثم يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.

يفضل استعمال خلطة الخميرة مرتين بالأسبوع.

وصفة الخميرة والزبادي لتفتيح البشرة بسرعة

لا بد من توفر كل المكونات الآتية لعمل خليط الخميرة المبيض للبشرة:

ملعقة صغيرة خميرة جافة.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقتان من الزبادي.

قطرات من الليمون.

ملعقة من جل الصبار.

طريقة التحضير