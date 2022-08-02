نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوربة الملوخية الخضراء تحفة بجد عن تجربة اعمليها بالطريقة دي هتبقى زي بتاعت المطاعم في المقال التالي
في هذه المقالة سوف نتحدث معكم عن أسهل وأسرع وأبسط طريقة لعمل الملوخية الناشفة من المنزل، حيث أن قد تعد هذه الطريقة من أشهى الطرق التي تكون مفضلة لدي الكثير من الاشخاص، حيث أن قد تختلف أنواع الملوخية في الطبخ مثل يمكن عمل الملوخية الخضراء أو الجافة أو بالجمبري والخ، وقد تحتوي الملوخية على نسبة كبيرة جداً من الفيتامينات والمعادن الصحية لجسم الانسان.
طريقة عمل الملوخية الخضراء الناشفة في المنزل.
تحتوي هذه الفقرة على طريقة عمل الملوخية الناشفة بطريقة سريعة وسهلة ولا تأخذ وقت أو جهد، وهذه الطريقة من الطرق المفضلة لدي جميع النساء، تابعوا معنا حتى الانتهاء من هذه الفقرة.
المكونات:-
- إثنين كوب من الملوخية الخضراء الناشفة.
- ثلاثة أكواب من شوربة الدجاج أو شوربة اللحم، وقد يكون مقدار الشوربة بحسب الرغبة إذا كنت ترغبها خفيفة أو سميكة.
- ملعقتين من الثوم المفروم.
- القليل من الملح حسب التذوق.
- القليل من الكمون المطحون.
- القليل من البهارات المختلفة.
- ملعقتين من الكسبرة الناشفة.
- ملعقتين من الزبدة البلدي .
- ملعقتين من الزيت النباتي .
طرق أخرى للعمل
- يتم تحضير إناء فارغ على النار ثم نقوم بإضافة ثلاثة أكواب من شوربة الدجاج أو شوربة اللحم وبعدها يتم وضع القليل من الملح وأيضاً يتم وضع القليل من الكمون المطحون ويتم وضع القليل من البهارات المختلفة في الشوربة ويتم التقليب المستمر حتى تتجانس البهارات مع الشوربة.
- نترك الشوربة حتى تسخن جيداً لدرجة الغليان.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة إثنين كوب من الملوخية الناشفة في الشوربة ويتم التقليب جيداً نتركها في الشوربة حتى تغلي وبعدها يتم الغلق في الفور ونقوم بتغطية الإناء الذي يحتوي عليها.
- يتم تحضير مقلاة على النار ثم نقوم بإضافة ملعقتين من الزبدة البلدي وبعدها يتم وضع ملعقتين من الزيت النباتي نترك الزبدة حتى تذوب تماماً وأيضاً لكي تسخن الزبدة والزيت.
- وبعدها نقوم بإضافة ملعقتين من الثوم المفروم في الزيت والزبدة ويتم التقليب حتى يصبح لون الثوم ذهبي وبعدها يتم وضع ملعقتين من الكسبرة الناشفة وأيضاً يتم وضع القليل من الكمون على الثوم وأيضاً يتم التقليب حتى يتغير الخليط إلى اللون الذهبي.
- وبعدها يتم وضع خليط الثوم والكسبرة والكمون في الإناء الذي يحتوي عليها.
- ويتم التقليب بشكل سريع حتى يتجانس خليط الثوم مع الخليط.
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