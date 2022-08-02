شوربة الملوخية الخضراء تحفة بجد عن تجربة اعمليها بالطريقة دي هتبقى زي بتاعت المطاعم

في هذه المقالة سوف نتحدث معكم عن أسهل وأسرع وأبسط طريقة لعمل الملوخية الناشفة من المنزل، حيث أن قد تعد هذه الطريقة من أشهى الطرق التي تكون مفضلة لدي الكثير من الاشخاص، حيث أن قد تختلف أنواع الملوخية في الطبخ مثل يمكن عمل الملوخية الخضراء أو الجافة أو بالجمبري والخ، وقد تحتوي الملوخية على نسبة كبيرة جداً من الفيتامينات والمعادن الصحية لجسم الانسان.

طريقة عمل الملوخية الخضراء الناشفة في المنزل.

تحتوي هذه الفقرة على طريقة عمل الملوخية الناشفة بطريقة سريعة وسهلة ولا تأخذ وقت أو جهد، وهذه الطريقة من الطرق المفضلة لدي جميع النساء، تابعوا معنا حتى الانتهاء من هذه الفقرة.

المكونات:-

إثنين كوب من الملوخية الخضراء الناشفة.

ثلاثة أكواب من شوربة الدجاج أو شوربة اللحم، وقد يكون مقدار الشوربة بحسب الرغبة إذا كنت ترغبها خفيفة أو سميكة.

ملعقتين من الثوم المفروم.

القليل من الملح حسب التذوق.

القليل من الكمون المطحون.

القليل من البهارات المختلفة.

ملعقتين من الكسبرة الناشفة.

ملعقتين من الزبدة البلدي .

ملعقتين من الزيت النباتي .

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