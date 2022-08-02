نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكوكاكولا لفرد الشعر الخشن والمجعد اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر سيجعل شعرك ناعم وحرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشابك الشعر يسبب مواجهة الفتيات صعوبة شديدة عند تمشيطه، وينتج تشابك الشعر نتيجة شدة خشونته، كما يرجع العامل الرئيسي وراء الخشونة هو عامل وراثي أو استخدام كريمات بشكل كثير أو عمل صبغات متتالية للشعر، وتبحث الفتيات عن طرق تساعد على فرد الشعر وتفكك التشابكات وزيادة نعومته، ولكن أفضل هذه الوصفات هي الاعتماد على الكاكولا التي تساهم في ترطيب الشعر وسهولة نموه وانسيابه، لذلك تبحث جميع الفتيات عن طريقة استخدام الكاكولا في فرد الشعر الخشن والمجعد، لذا سوف نستعرض لكم الطريقة السحرية لفرد الشعر الخشن والمجعد بالكاكولا.

كيفية استخدام الكوكاكولا لفرد الشعر الخشن

كثير من الفتيات والسيدات يلجأن إلى عمل فرد أو كيراتين للشعر، لحل مشكلة تجاعيد وتمويج الشعر، ويمكن من خلال وصفة الكاكولا الرهيبة فرد الشعر وزيادة جماله ولمعانه، حيث تحتوي الكاكولا على مكونات مفيدة لشعر الرأس تساهم في زيادة نعومته وفرده، كما إنها وصفة غير مكلفة ويمكن تحضيرها من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

وعاء عميق.

زجاجة كاكولا حسب كثافة الشعر.

فوطة نظيفة.

طريقه فرد الشعر بالكوكاكولا

يمكن فرد جميع أنواع الشعر سواء الخشن أو المجعد أو غير الانسيابي من خلال استخدام الكاكولا التي تحتوي على الفوسفوريك الذي يساهم في زيادة نعومة الشعر وسهولة فرده، لذا فهي تغذي الشعر وتزيد من جماله وكثافته، كما أن طريقة الاستخدام بسيطة وسريعة المفعول، ولا تحتاجي إلا إتباع الخطوات التالية لتحضير وصفة فرد الشعر الخشن بالكاكولا.

لابد من عكس اتجاه الشعر وتمشيطه.

بعدها يتم وضع الشعر في الوعاء والبدء في سكب المياه الغازية على الشعر.

بعد ذلك يتم تغطية الشعر بالغوطة النظيفة لمدة ربع ساعة.

يمكن غسل الشعر بالماء النظيف بعد انتهاء الوقت.

تساهم الكاكولا في تغذية الشعر وزيادة لمعانه.

فوائد استخدام الكاكولا للشعر

تساهم في سهولة فرد الشعر.

تفكك تشابك الشعر الذي يسبب الازعاج لجميع الفتيات.

تزيد من لمعان ونعومة الشعر.

وايضا تجعل شعر الرأس أكثر جمالاً وجاذبية.

كما أنها تعمل علي تغذية الشعر وتزيد من كثافته ولا تسبب أي ضرر للشعر.

قد ذكرنا لكم طريقة فرد الشعر الخشن بأسوان مكون الكاكولا، حيث أن الكثير من السيدات تعاني من ظهور الشعر الخشن وتبحث عن طرق طبيعية لفرد الشعر بدلا من استخدام الكيراتين أو البروتين الذي يحتوي على مواد كيميائية تضر بفروة الشعر لذا قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال طريقة فرد الشعر بالكاكولا

هناك طريقة أخري يمكن من خلالها فرد الشعر الخشن ويكون هذا باستعمال وصفة البيض وزيت الزيتون فقومي بمزج ملعقتين من زيت الزيتون مع بيضتان ويتم مزج جميع المكونات جيدا مع بعضهم ثم قومي بوضع الخليط علي الشعر واتركية لمدة ساعتين ثم قومي بغسل الشعر بالماء والشامبو كرري استخدام هذه الوصفة للحصول علي شعر ناعم وحرير