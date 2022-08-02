نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر، تتم عملية إزالة الشعر عند الفتيات بشكل شهري أو أقل عند بعض الفتيات، حيث يتم تحديد الأمر حسب مدى كثافة الشعر وسرعة نموه، وتستخدم الفتيات طرق مختلفة للتخلص من هذا الشعر، حيث يستخدم البعض كريمات إزالة والبعض الآخر السويت أو الشفرات، وغيرها من الأدوات التي يتم استخدامها في التخلص من شعر الجسم الزائد، ولكن استخدام هذه الأدوات تسبب غمقان في بشرة الجسم وكذلك سرعة نمو الشعر بسرعة، لذلك تبحث الفتيات عن وصفات تساهم في إزالة الشعر دون عودة نموه، وكذلك تفتيح لون بشرة الجسم والتخلص من خلايا الجلد الميت، والنشا يقوم بهذا الدور لذا سوف نستعرض لكم طريقة إزالة الشعر بالنشا.

وصفة النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر

يستخدم النشا في تفتيح بشرة الجسم والوجه، حيث يحتوي على خصائص تساهم في التخلص من خلايا الجلد الميت، وتساعد بشكل سريع في تفتيح البشرة، كما يستخدم في ترطيب الشعر والتخلص من التشابكات وسهولة تمشيط الشعر، كما يستخدم في إزالة الشعر من الجسم وتبيض البشرة، ويعتبر النشا متوفر في جميع المنازل، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.

المكونات

ملعقة من النشا كبيرة.

2 ملعقة من زيت الزيتون صغيرة.

طريقة تحضير وصفة النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر

يمكن من خلال استخدام النشا التخلص من شعر الجسم الزائد، وتفتيح لون البشرة وتجنب ظهور التصبغات أو التهابات في البشرة، كما يساهم زيت الزيتون في ترطيب البشرة وزيادة لمعانها ونضارتها، وتعتبر طريقة التحضير والاستخدام بسيطة وسهلة، وتتمثل طريقة العمل في إتباع الخطوات التالية.

الخطوة الأولي يتم فيها غسل البشرة بالماء الساخن لفتح مسامات البشرة.

بعدها يتم تجفيف البشرة.

يتم خلط النشا وزيت الزيتون في وعاء.

تليها خطوة فرد خليط النشا على البشرة.

بعد ذلك يتم فرك الخليط من على البشرة بشكل عكسي.

تنظيف البشرة بالماء.

فوائد النشا للبشرة

يساهم النشا في التخلص من الشعر الزائد.

يزيل النشا خلايا الجلد الميت.

يفتح لون بشرة الجسم بشكل سريع.

النشا من المكونات الطبيعية التي لا تؤثر بالسلب على البشرة.

يلعب النشا دور هام في التخلص من الرؤوس السوداء.

قد ذكرنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال طريقة إزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور باستخدام وصفة النشا وزيت الزيتون حيث أن هذان المكونان لهم دور فعال في إزالة الشعر الزائد والتخلص منه كما أنه يعمل علي تقليل نمو الشعر الزائد نهائيا لذا يمكنكم استعمال وصفة النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور

هناك طريقة أخري لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور باستخدام وصفة الملح الانجليزي والماء فيمكن تحضير الوصفة بسهولة عن طريق وضع الملح الانجليزي علي كمية من الماء ويتم مزج جميع المكونات جيدا ثم قومي بوضع الخليط علي المنطقة المراد إزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور ثم قومي بترك الخليط حتي يجف ثم قومي بغسل البشرة بالماء