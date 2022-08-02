مقشر القهوة والسكر وزيت الزيتون للوجه احصلي علي بشرة بيضاء كالزجاج صافية بدون تجاعيد أو هالات سوداء

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عمر شويل - جدة مقشر القهوة والسكر وزيت الزيتون للوجه، هو أحد الطرق الفعالة في تصفية البشرة من الشوائب والحبوب، كما أن التقشير باستخدام القهوة وسيلة طبيعية للقضاء على الجلد الميت وبقايا الكلف والبثور الصغيرة التي تسبب مظهر منطفئ وغير جذاب للمرأة، حيث أن تقشير البشرة مفيد بصورة كبيرة على المدى البعيد، لأنه يحافظ على البشرة من تكوين أي رواسب، ويمنع ظهور الحبوب والبثور مرة أخرى، تعمل على ظهور التجاعيد، وتساعد في إظهار ملامح التقدم في العمر.

مقشر القهوة والسكر وزيت الزيتون للوجه

يمكن الاعتماد على القهوة بشكل كامل في تقشير البشرة وتنظيفها من خلايا الجلد الميت، حيث يتم تحضير الوصفة كما يلي:

المكونات

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

2 ملعقة من السكر

4 ملاعق من زيت الزيتون.

عصير 3 ليمونات.

ملعقة جلسرين.

طريقة التحضير

يتم خلط القهوة مع السكر والزيت وعصير الليمون والجلسرين في طبق صغير.

ثم يتم وضع هذا الخليط على الوجه واليدين.

ثم يتم تدليك البشرة بهذا الخليط من جميع الاتجاهات لمدة ربع ساعة.

ثم نترك الخليط حتى يجف تماما.

ثم قبل غسل هذا الخليط نقوم بالتدليك مرة أخرى لمدة 5 دقائق.

ثم يتم شطف هذا الخليط بالماء الفاتر.

يرجى ترطيب البشرة بكريم طبيعي مرطب للبشرة للحصول على بشرة مشرقة وجميلة.

وصفة القهوة وماء الورد لتقشير الوجه

تعتبر طريقة تقشير البشرة بالقهوة من أسهل طرق التقشير المنزلي والموفر لكل من يرغب في الحصول على بشرة متألقة وجميلة، حيث يتم تحضير الوصفة كما يلي:

المكونات

ملعقة كبيرة من حبوب القهوة المحمصة.

ملعقة متوسطة من السكر الأسمر.

3 ملاعق من جيل الصبار.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير

يتم طحن القهوة المحمصة في جهاز المطحنة الكهربائية أولا.

ثم يتم وضع القهوة المطحونة في طبق متوسط.

ثم نقوم بإضافة باقي المكونات إلى مسحوق القهوة.

ثم يتم تقليبهم جيدا حتى تمام التجانس.

ثم يتم تدليك البشرة بهذا الخليط لمدة ثلث ساعة متواصلة.

ثم يتم غسل البشرة جيدا بالماء الفاتر.

ثم تكرر الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على اشراق ولمعان رائع.

يمكن عمل مقشر اخر للبشرة باستخدام الشوفان والعسل والزبادي فقومي بمزج جميع المكونات جيدا مع بعضهم ثم قومي بوضع الخليط علي البشرة والرقبة لمدة ربع ساعة ثم قومي بفرك الخليط من علي البشرة وقومي بغسل البشرة بالماء الفاتر كرري الوصفة مرتين كل أسبوع للحصول على بشرة صافية وخالية من اي تجاعيد

يمكن عمل مقشر اخر مكون من القهوة والحليب حيث أن هذا المقشر يعمل علي إزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا فيمكن تحضير هذا المقشر بكل سهولة فقومي بخلط ملعقة من القهوة مع ملعقة من الحليب وامزجي جميع المكونات جيدا مع بعضهم ثم قومي بوضع الخليط علي البشرة واتركية حتي يجف تماما ثم قومي بغسل البشرة بالماء الفاتر