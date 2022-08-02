طريقة المسقعة بالباذنجان بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ وروعة

طريقة المسقعة بالباذنجان ، من أجمل وأشهى الأكلات التي تحتوي على الباذنجان والغنية بالقيمة الغذائية، والمفيدة من الناحية الصحية، نظرًا لأنها غنية بالخضروات، كما أنها يعشقها الصغار والكبار، وتحظى بإقبال الجميع، والباذنجان بمختلف أطباقه ووصفاته من الأكلات المحببة والمفضلة التي لا يُمل منها، بالإضافة إلى أنه غني بالحديد، ويقي من الأنيميا، لذا تفضل ربات البيوت إعداده باستمرار وإدخاله في الوصفات وتقديمه لأفراد أسرتهم، كما يمكنكم تجربة الباذنجان المقلي بالخلطة وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة المسقعة بالباذنجان بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات طريقة المسقعة بالباذنجان

تتكون طريقة المسقعة بالباذنجان من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي، وغنية بالقيمة الغذائية، وغير مكلفة، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

4 حبات باذنجان كبير الحجم مقطع مكعبات كبيرة.

3 حبات فلفل أخضر مفروم ناعم.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

3 حبات طماطم مقشر ومفروم ناعم.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

4 فصوص ثوم مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة معجون طماطم.

ملعقة صغيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة شطة.

كوب ماء ساخن.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة المسقعة بالباذنجان بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نملأه بالماء ونضيف إليه الملح ونقلب جيدًا حتى يذوب الملح. ثم نضيف إليه مكعبات الباذنجان ونتركه في الماء لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك نصفي الباذنجان من الماء ونجففه جيدًا بمناديل مطبخ. ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت ونتركه يسخن، ثم نقلي فيه الباذنجان ونتركه حتى ينضج مع التقليب من وقت لآخر. ثم نرفع الباذنجان من الزيت على مناديل مطبخ لكي تمتص الزيت ونضعه جانبًا. بعد ذلك نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت والبصل والثوم ونقلب باستمرار حتى يصفر لونهم قليلًا. ثم نضيف الفلفل الأخضر ونقلب باستمرار حتى ينضج الفلفل. ثم نضيف الطماطم ونقلب باستمرار حتى يجف ماء الطماطم. بعد ذلك نضيف معجون الطماطم والملح والفلفل الأسود والشطة والسكر ونقلب حتى تتجانس المكونات. ثم نضيف الماء الساخن ونقلب قليلًا، ثم نترك المكونات حتى تنضج ويجف الماء. بعد ذلك نضيف الباذنجان المقلي ونقلبهم. ثم نرفع المسقعة من على النار. ثم نقدم المسقعة بالباذنجان في طبق التقديم مع خبز الطاسة والزيتون المخلل التفاحي ومخلل اللفت والخيار. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل معجون الطماطم

المكونات

3 كيلو طماطم.

ملح.

طريقة التحضير