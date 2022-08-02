نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطعم شاورما السوري باللحمة الشهية واللذيذة بطريقة سهلة وصحية وأفضل من المطاعم في المقال التالي
الشاورما السوري باللحمة من أحلي وألذ أنواع اللحوم الحمراء التي يحبها ويفضلها جميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال بشكل كبير، والمنتشر تناولها في جميع أنحاء دول العالم العربي وخاصة في مصر بشكل كبير، وذلك لتمتعها بالطعم الرائع والشهي والذي يقبل على تناولها جميع أفراد الأسرة في جميع أوقات اليوم، وهي من أهم الوجبات السريعة المفضل تناولها في وجبة الغداء بجانب الوجبة الرئيسية والمكرونة والبطاطس المقلية، كما تعتبر الشاورما السوري من أهم وأشهر الأكلات في وجبة العشاء وذلك عن طريق عملها سندوتشات بجانب المقبلات والسلطة المتنوعة والمختلفة، وكذلك فإنها من أهم الأكلات المفيدة جداً للصحة العامة والجسم والتي تساعد على تغذية الجسم والصحة بصورة سليمة وصحية، وهناك العديد من الطرق المختلفة لعمل الشاورما والتي تختلف عن بعضها البعض بشكل كبير، وذلك من خلال المكونات الغذائية المضافة إلى طريقة عملها ومن خلال الطريقة السليمة والصحية، وكذلك من ناحية المقادير المناسبة والسليمة والتي يتم عمل طريقتنا المميزة بها وإختيار أفضلها من الناحية الغذائية المفيدة، والشاورما باللحمة نقدمها لك سيدتي من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل، وذلك بطريقة سهلة وصحية وأفضل من المحلات التي تبيع الطعام والمطاعم الكبري، وذلك من خلال طريقتنا المذهلة لعمل أحلي وأطعم شاورما السوري باللحمة.
طريقة عمل الشاورما السوري باللحمة ومكوناتها
المكونات
- نصف كيلو من اللحمة المقطعة إلى قطع تشبه الشرائح.
- قطعتين من البصل شرائح.
- قطعتين من الطماطم شرائح.
- قطعتين من الفلفل الأخضر شرائح.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الكاري.
- نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة السورية.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
- إحضري طاسة كبيرة وضعي بها زيت الزيتون ثم ضيفي إليها البصل الشرائح مع الملح وقومي بتقليبه على النار.
- بعد ذلك ضيفي اللحمة الشرائح مع الفلفل الأخضر والطماطم وأتركيهم لمدة خمسة دقائق.
- بعد ذلك ضيفي البهارات اللازمة وهي الكاري وبهارات اللحمة السورية والملح والفلفل الأسود وعليكي بتقليبهم جيدا حتى تتجانس تماما.
- بعد ذلك أتركي المكونات حتى تنضج لفترة من الوقت وعلى نار هادئة، بعد ذلك وبعد نضجها عليكي برفعها من على النار وقومي بوضعها في طبق التقديم بتناولها بألذ طعم.
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