كيراتين الخميرة للشعر الخشن هيغير شعرك 180 وسيصبح ناعم حرير  

كيراتين الخميرة للشعر الخشن، من الوصفات السهلة فعالة التأثير على الشعر والتي من الممكن أن تساعد في جعل الشعر أكثر نعومة وخالي من أي تجاعيد، وتعتبر وصفات الخميرة من الوصفات العلاجية لفروة الرأس حيث أنه تعمل على تعزيز مادة البيوتين المفيدة للشعر للتخلص من كل عيوبه، ومن خلال الفقرات التالية نعرض أهم المعلومات حول أهم الفوائد للخميرة، والطريقة التي من خلالها من الممكن استعمال وتطبيق بعض الوصفات الفعالة فيها.

كيراتين الخميرة للشعر الخشن

فرد الشعر بالخميرة من الوصفات المميزة، والتي من الممكن أن يتم الاعتماد عليها من خلال الاستعانة بمكونات طبيعية تعد من أفضل المكونات التي من الممكن أن تستعمل لفرد الشعر والتخلص من عيوبه وأهم المكونات ما يلي:

المكونات

ملعقة من الخميرة.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة جل الصبار.

ملعقة من الملح.

ملعقة من النشا.

طريقة التحضير

تعد تلك الطريقة من أفضل طرق فرد الشعر ومن الممكن تحضير التركيبة كما يلي:

الخطوة الأولى تكون من خلال إذابة جل الصبار، ومن ثم تضاف الخميرة.

التقليب المستمر حتى نجد أن الجل امتزج مع الخميرة ومن ثم يضاف زيت الزيتون.

يتم وضع الملح مع التقليب المستمر.

وضع كمية من النشا ومن ثم يتم خلط المكونات بالكامل بعد إضافتها.

يتم تطبيق الخليط بعد ذلك على الشعر من مرة لمرتين بالأسبوع.

من المفضل ترك الخليط حتى يستفيد منه الشعر.

من الممكن استعمال الوصفة ثماني مرات بالشهر والنتيجة تكون فرد الشعر بشكل مذهل.

وصفة الخميرة والعسل لفرد الشعر

تنعيم الشعر من خلال تلك الوصفة يكون من خلال اتباع الطريقة التالية واستعمال المكونات التالية:

ملعقة من الخميرة.

ملعقة زيت السمسم.

ملعقة فازلين.

ملعقة من زيت الجرجير.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة عسل نحل.

طريقة التحضير

من الممكن اتباع تلك الخطوات القادمة: