بكيلو حليب اعملي السمنه البلدي في الخلاط بطعم أحلي واوفر من الجاهز مش هتشتريه من بره تاني

يطريقة عمل السمنة البلدي من الحليب في الخلاط، عمليات الغش أصبحت موجودة في كل الأشياء التي نقوم بشرائها من الخارج مثل الأطعمة والمشروبات الأخرى، حديثنا اليوم عن السمن البلدي، نظرا لارتفاع الأسعار في جميع الأسواق أصبحت ربة المنزل لا تقوم بشراء السمن البلدي بسبب سعرها العالي وأن الجودة غير نظيفة وجميلة كما تعودنا على وضعها في الطعام، ولكن لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم طريقة تحضير السمن البلدي في المنزل كيلو حليب فقط باستخدام الخلاط الكهربائي، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات طريقة السمن البلدي في البيت

السمن البلدي من الأطعمة التي من الضروري أن تكون متوفرة في المنزل، لأنه يوجد بعض الوجبات التي لابد من وضع السمن البلدي فيها، ولذلك تخشى ربة المنزل شراء السمن من الخارج بسبب أن تكون مضمونة علاوة على ذلك أنها ليست متوفرة في كل فصول السنة، وتبدأ ست البيت بالبحث في كل مكان للحصول على نصف كيلو من السمن البلدي، ولكن بعد الآن وبعد تجربة الوصفة التي سوف نقوم بشرحها لكم الآن لن تحتاجي إلى شراء والبحث في كل مكان للحصول على السمن، وتتخلص المكونات في:

اثنين كيلو من الحليب الطازج.

القليل من الملح.

خلاط كهربائيّ.

ماء مثلج وقطع ثلج.

طريقة تحضير السمن البلدي في المنزل

لأننا نعرف أن السمن البلدي لا غنى عنها في جميع مطابخ العالم وخصوصا المطبخ الشرقي، توجد بعض الأكلات التي لابد من وضع السمن البلدي بداخلها، الفطير المشلتت والملوخية و الرقاق والكنافة والكثير من الحلويات الأخرى، وتتلخص خطوات التحضير في:

يتم وضع اللبن في الثلاجة لمدة 24 ساعة.