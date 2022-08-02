نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيلو حليب اعملي السمنه البلدي في الخلاط بطعم أحلي واوفر من الجاهز مش هتشتريه من بره تاني في المقال التالي
يطريقة عمل السمنة البلدي من الحليب في الخلاط، عمليات الغش أصبحت موجودة في كل الأشياء التي نقوم بشرائها من الخارج مثل الأطعمة والمشروبات الأخرى، حديثنا اليوم عن السمن البلدي، نظرا لارتفاع الأسعار في جميع الأسواق أصبحت ربة المنزل لا تقوم بشراء السمن البلدي بسبب سعرها العالي وأن الجودة غير نظيفة وجميلة كما تعودنا على وضعها في الطعام، ولكن لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم طريقة تحضير السمن البلدي في المنزل كيلو حليب فقط باستخدام الخلاط الكهربائي، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات طريقة السمن البلدي في البيت
السمن البلدي من الأطعمة التي من الضروري أن تكون متوفرة في المنزل، لأنه يوجد بعض الوجبات التي لابد من وضع السمن البلدي فيها، ولذلك تخشى ربة المنزل شراء السمن من الخارج بسبب أن تكون مضمونة علاوة على ذلك أنها ليست متوفرة في كل فصول السنة، وتبدأ ست البيت بالبحث في كل مكان للحصول على نصف كيلو من السمن البلدي، ولكن بعد الآن وبعد تجربة الوصفة التي سوف نقوم بشرحها لكم الآن لن تحتاجي إلى شراء والبحث في كل مكان للحصول على السمن، وتتخلص المكونات في:
- اثنين كيلو من الحليب الطازج.
- القليل من الملح.
- خلاط كهربائيّ.
- ماء مثلج وقطع ثلج.
طريقة تحضير السمن البلدي في المنزل
لأننا نعرف أن السمن البلدي لا غنى عنها في جميع مطابخ العالم وخصوصا المطبخ الشرقي، توجد بعض الأكلات التي لابد من وضع السمن البلدي بداخلها، الفطير المشلتت والملوخية و الرقاق والكنافة والكثير من الحلويات الأخرى، وتتلخص خطوات التحضير في:
يتم وضع اللبن في الثلاجة لمدة 24 ساعة.
- بعد مرور الوقت يجب فصل القشطة الموجودة على وجه اللبن.
- يتم وضعه في الخلاط.
- يتم تشغيل الخلاط باستمرار ولكن التوقف بعض الوقت حتى لا تم حرق الموتور.
- يجب الاستمرار على هذه الخطوة حتى نحصل على كتل السمن.
- يجب تجميع هذه الكتل ونضعها في قطع الثلج.
- يجب وضع السمن في الفريزر.
- نتركها لمدة ساعتين وبعد ذلك يجب استخدامها في جميع المأكولات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكيلو حليب اعملي السمنه البلدي في الخلاط بطعم أحلي واوفر من الجاهز مش هتشتريه من بره تاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.