بياض صارخ.. كريم نيفيا والليمون دهنة واحدة علي الجسم والبشرة تزيل سواد 20 سنة في دقائق هتنوري

تبحث الكثير من السيدات والفتيات عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من البقع وإزالة التجاعيد التي تسبب لها الأحراج الشديد ونجد أن ذلك الاسمرار ينشا نتيجة تراكم طبقات من الجلد الميت على الوجه، تعرض الوجه لأشعة الشمس المباشرة دون استخدام واقي للشمس، استخدام كريمات غير صالحة لنوع البشرة وتسبب الاسمرار والبقع واستخدام الكريمات مجهولة المصدر ورخيصة الثمن ولذلك بحث الكثير من هؤلاء السيدات عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة والجسم أيضا الذي تكثر به مناطق الاسمرار مثل الأكواع والركبة

كريم نيفيا والليمون لتبيض الجسم

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في جميع منازلنا ولا تكلفنا أي تكاليف غالية الثمن وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية.

ملعقة كبيرة من كريم نيفيا.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة نشا صغيرة.

طريقة تحضير وصفة نيفيا والليمون

تحضر تلك الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع أن يقوموا بعملها في المنزل وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.