نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بياض صارخ.. كريم نيفيا والليمون دهنة واحدة علي الجسم والبشرة تزيل سواد 20 سنة في دقائق هتنوري في المقال التالي
تبحث الكثير من السيدات والفتيات عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من البقع وإزالة التجاعيد التي تسبب لها الأحراج الشديد ونجد أن ذلك الاسمرار ينشا نتيجة تراكم طبقات من الجلد الميت على الوجه، تعرض الوجه لأشعة الشمس المباشرة دون استخدام واقي للشمس، استخدام كريمات غير صالحة لنوع البشرة وتسبب الاسمرار والبقع واستخدام الكريمات مجهولة المصدر ورخيصة الثمن ولذلك بحث الكثير من هؤلاء السيدات عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة والجسم أيضا الذي تكثر به مناطق الاسمرار مثل الأكواع والركبة
كريم نيفيا والليمون لتبيض الجسم
تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في جميع منازلنا ولا تكلفنا أي تكاليف غالية الثمن وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية.
- ملعقة كبيرة من كريم نيفيا.
- ملعقة عصير ليمون.
- ملعقة زيت زيتون.
- ملعقة نشا صغيرة.
طريقة تحضير وصفة نيفيا والليمون
تحضر تلك الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع أن يقوموا بعملها في المنزل وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.
- نحضر وعاء نظيف وفارغ ونضع به الكريم والنشا ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس المكونات.
- ثم نضع عصير الليمون ونستمر في التقليب حتى يتكون خليط كريمي متجانس.
- ثم نقوم بوضع زيت الزيتون ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس.
- نغسل الوجه والرقبة جيدا ثم نقوم بتنشيفهم ثم نقوم بوضع الوصفة عليهم مع عمل حركات دائرية في كل مكان ويفضل استخدامها قبل النوم.
- تترك الوصفة لمدة 20 دقيقة قبل النوم ثم نقوم بفركها جيدا حتى تعمل على تقشير الجلد الميت.
ثم نقوم بعد ذلك بغسل الوجه جيدا ووضع كريم مرطب وسوف نلاحظ مدى تفتيح البشرة والتخلص من البقع والتجاعيد في ليلة واحدة وسوف نلاحظ نتيجة فعالة في صباح اليوم التالي.
- وتوضع الوصفة أيضا في المناطق الداكنة في الجسم مثل الأكواع والركبة وتحت الابط والمناطق الحساسة وتترك نفس المدة حوالي 20 دقيقة ثم نقوم بفركها وغسلها ونلاحظ أنها تحسن من رائحة العرق كثيرا لاحتوائها على حمض الليمون.
- تكرر تلك الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل نتائج.
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