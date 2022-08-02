وصفة لبان الدكر المعجزة لشد تجاعيد البشرة وإزالة الترهلات بدون عودة هترجعي شباب تانى

من المعروف أن قد تواجه البشرة العديد من المشاكل والتي يكون لها تأثير سلبي على الوجه وتكون أيضا مزعجة بالنسبة لكل السيدات ومن أكبر هذه المشاكل هي مشكلة التجاعيد، حيث أن هذه التجاعيد تظهر على الوجه نتيجة لعدة عوامل مختلفة ومنها أن يتم إستخدام مستحضرات التجميل بشكل كثير مثل كريم الأساس وغيره، وكذلك عندما نستخدم أدوات غير مناسبة لإزالة شعر الوجه ومنها الخيط أو الشمع فهذه الأشياء تعمل على ظهور التجاعيد والترهلات بشكل سريع وقبل أوانها وكذلك توجد الكثير من العوامل التي تعمل على وجود التجاعيد في سن مبكر، وأيضا عدم الإهتمام والعناية بالبشرة يعد من ضمن هذه العوامل لذلك ينصح دائما بالعناية بالوجه وتنظيفه بشكل مستمر وتجنب إستخدام الأشياء الغير صحية للتخلص من شعر الوجه، ولكي نتخلص من مشكلة التجاعيد بلا عوده لابد من إستعمال الوصفات الطبيعية حيث أن جميع هذه الوصفات تكون طبيعية وصحية على البشرة نظرا للمكونات التي تتكون منها فقد توجد الكثير من الوصفات التي تعمل على إزالة التجاعيد ومن أسرع وأقوي هذه الوصفات هي وصفة لبان الذكر والنشا، فأن هذه الوصفة قادرة على شد التجاعيد أو شد البشرة بكل سهولة وتظهر نتيجتها في خلال فترة قصيرة بدون أي تأثير سلبي يلحق البشرة، وأحيانا نجد أنواع من الكريمات التي تعمل على شد التجاعيد أيضا ولكنها تكون ضارة وتتسبب في وجود عدة مشاكل بالبشرة نتيجة للمواد التي تحتوي عليها هذه الكريمات.

مكونات وصفة لبان الذكر والنشا لشد التجاعيد

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من لبان الذكر.

ربع كوب صغير من الماء الدافئ.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القرنفل البودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

طريقة عمل وصفة لبان الذكر والنشا لشد التجاعيد