العجينة اليابانية لتحضير أشهى المخبوزات وتكون هشة وقطنية

تصنع المخبوزات بطريقة تجعل لها طعم فاخر ورائحة قوية لكي تجذب عشاقها إليها، ويحتاج صنع المخبوزات في المنزل إلى بعض الحيل التي تجعل طعمها أفضل بكثير وتشبه ما نقوم بشرائه من الخارج ومن بين الحيل التي قد اشتهرت في الفترة الحالية هي العجينة اليابانية والتي يمكنكم من خلالها الحصول على أفضل فطائر وأشهى عجينة بيتزا على الإطلاق، ولذلك فقد تزايدت التساؤلات في الفترات الماضية عن طريقة صنع هذه العجينة اللذيذة، لذا فإننا سوف نوضح لكم أهم المكونات التي تدخل في صنعها وطريقة تحضيرها.

مكونات العجينة اليابانية

يمكنك أن تبدأ على الفور في احتراف صناعة المخبوزات في المنزل حيث أن الأمر غير معقد ولكن يمكننا البدء أولاً بضبط المقادير التي تدخل في صناعة العجينة اليابانية وبعد ذلك سوف يصبح من السهل الحصول عليها باتباع الخطوات الصحيحة في تحضيرها وتتمثل مكونات العجينة اليابانية في الآتي:

4 أكواب من الدقيق.

½ كوب زبدة سائلة.

كيس خميرة فورية.

كوب حليب.

بيضة.

2 ملعقة كبيرة لبن بودر.

كوب ماء.

خطوات تحضير العجينة بأسهل طريقة

تحضير العجين بشكل عام لا يحتاج إلى احترافية كبيرة ولكن الأمر كله يتعلق بكيفية توظيف المكونات لكي تقدم لك أفضل طعم عند خروجها من الفرن ولهذا فإنه ينبغي في البداية الحصول على مكونات سليمة وغير مغشوشة ومن ثم البدء في تحضير العجينة عن طريق اتباع الآتي من الخطوات:

نقوم بإحضار وعاء.

نضيف كوب من الماء في الوعاء ونرفعه على النار.

نضع الدقيق في الماء ونقلبه بشكل جيد ونقوم بتهدئة النار بعد وضع الدقيق.

نقلب الدقيق في الماء لكي لا يتكتل.

نقوم برفع الدقيق من على النار.

نحضر وعاء آخر ونقوم بوضع باقي المكونات التي لم نقم باستخدامها فيه .

نقوم بتقليب المكونات السابقة معاً.

نضع بعد ذلك المكونات على الدقيق.

نعجن الخليط السابق لفرتة لا تقل عن 15 دقيقة.

بعد أن نحصل على عجين متماسك وتكون المكونات تجانست مع بعضها بشكل جيد يجب أن يتم تغطية العجين جيداً.

نترك العجين لكي يختمر لفترة لا تقل عن ساعة.

يمكن بعد مرور الساعة أن يتم استخدام العجين في صنع أفضل الفطائر.

نصائح قبل صنع العجينة اليابانية في البيت