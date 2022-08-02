طريقة عمل المكرونة بالجبنة سريعة التحضير أو الماك اند تشيز بكل سهولة

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عمر شويل - جدة المكرونة بالجبنة سريعة التحضير ، أو الماك اند تشيز تعد من ألذ وصفات المكرونة التي يمكن إعدادها من بين وصفات المكرونة المختلفة والمتعددة، فهي ذات مذاق شهي وغني ولذيذ للغاية، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية، ولا تأخذ وقت طويل قد لا يتعدي وقت تحضيرها ٢٠ دقيقة أو نصف ساعة على الأكثر، كما أنها من الوصفات المفضلة لدي الجميع ويمكن إعدادها للعشاء أو الغداء في وقت بسيط وبأدنى مجهود.
كما يوجد وصفات عديدة إخري سهلة التحضير يمكن إعدادها في المنزل بسهولة مثل طريقة عمل الكريب الحادق بالدجاج، أو كرات اللحم السويدية المميزة بالصوص أو المعروفة بكفتة أيكيا، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل المكرونة بالجبنة سريعة التحضير.
طريقة عمل المكرونة بالجبنة سريعة التحضير
تتميز هذه الوصفة بمكوناتها البسيطة فهي تتكون من ثلاث مكونات فقط وأغلب مكوناتها متوفرة في المنزل، ولا تحتاج إلى الكثير من الإضافات أو البهارات، وسنتعرف فيما يلي على المكونات وهي كالتالي:
- كوب من المكرونة الصغيرة (المكرونة الهلالية).
- ثلاث أكواب من الحليب.
- كوب من الجبنة الشيدر المبشورة.
طريقة التحضير
المكرونة بالجبنة سريعة التحضير من الوصفات المميزة التي يمكن إعدادها بسهولة في أي ساعة من ساعات اليوم لما تتميز به من مكونات بسيطة وطريقة تحضير غاية في السهولة، فهي لا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها، وسنتعرف فيما يلي على طريقة التحضير:
- نقوم بإحضار طاسة أو قدر ونضعه على النار ونضع فيه كوب من المكرونة وثلاث أكواب من الحليب.
- ونقلب المكرونة باستمرار من حين لآخر حتي يتم تسويتها وتتشرب جميع كمية الحليب.
- وتأخذ المكرونة تقريبا عشر دقائق حتي تتم تسويتها.
- ثم نقوم بإضافة كوب من الجبنة الشيدر، ونقلب باستمرار حتي تذوب جميع كمية الجبنة الشيدر التي قمنا بإضافتها.
- ونضيف كذلك الكمية المرغوب فيها من الملح.
- وبعدما تذوب الجبنة جيدا وتمزج مع المكرونة جيدا نقوم برفعها من على النار ونضعها في طبق للتقديم.
- ثم تكون المكرونة بالجبنة جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يمكن تقديمها مع البطاطس المقلية أو الفراخ البانيه أو الهوت دوج بحسب الرغبة وبالهناء والشفاء.
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