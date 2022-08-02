نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الفازلين للقضاء على الشعر الأبيض وشيب الشعر المبكر نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة الفازلين للقضاء على الشعر الأبيض، لا يمكن للسيدات الظهور أمام أزواجهن بالشيب الأبيض، وكذلك كبار السن ينزعجن من الشعر الأبيض، ويرغبن في إخفاء هذا الشعر من الرأس، لذلك يقمن بالذهاب إلى صالونات صبغ الشغل، لعمل صبغات تساعد على إخفاء هذا الشعر من الرأس، ولكن مع مرور الوقت تلاحظ السيدات سقوط الشعر نتيجة هذا الصبغات، كما يظهر الشعر بلون باهت وغير انسيابي، لذلك يبحث السيدات عن وصفات تساعد على إخفاء الشعر الأبيض بدون ضر الشعر بالمواد الكيميائية، والفازلين من أفضل المرطبات التي تساهم في علاج الشعر الأبيض الذي يظهر في الرأس، لذلك يبحث الجميع عن وصفة الفازلين لذا سوف نوضحها لكم.

وصفة الفازلين للقضاء على الشعر الأبيض

شيب الشعر في سن مبكر أو مع كبر السن يزعج الجميع، فهو يوضح التقدم في العمر، وبالتالي يجعل المظهر الخارجي غير جذاب، مما يجعل الجميع قبلون على البحث عن وصفات تساعد على إخفاء الشعر الأبيض من الرأس، ويمكن حل هذه المشكلة بشكل طبيعي من خلال استخدام الفازلين الطبي، الذي يساهم في تغذية بصيلات الشعر وترطيبها، وبالتالي يجعل الشعر أكثر جمالاً وجاذبية، كما أنه يمكن تحضير وصفة الفازلين للتخلص من الشعر الأبيض من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقتين من زيت الخروع.

1 ملعقة من زيت الزيتون.

3 ملاعق من الحناء الطبيعية.

2 ملعقة من زيت اللوز.

طريقة تحضير وصفة الفازلين للقضاء على الشعر الأبيض

يظن البعض أن الحل الوحيد للتخلص من الشعر الأبيض هو الصبغات، لذلك يضطرون إلى ترك الشعر بدون صبغة، تجنبا لزيادة ضرر بصيلات الشعر من الصبغات، ولكن وصفة الفازلين السحرية يمكنها أن تخفي جميع الشعر الأبيض، كما يساعد زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت اللوز في تغذية بصيلات الشعر وزيادة كثافته، لذلك يمكن تحضير هذه الوصفة من خلال إتباع ما يلي.

الخطوة الأولى يتم فيها خلط الفازلين وزيت الزيتون وزيت الخروع وزيت اللوز في وعاء مع عمل حمام مائي للخليط.

بعدها يتم إضافة الحناء الطبيعية مع التقليب المستمر.

يتم وضع الخليط على الشعر بشكل كامل لمدة ساعتين.

بعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء الفاتر.

يمكن القضاء على الشعر الأبيض نهائيا بدون استخدام أي مواد كيميائية تضر بفروة الشعر وهذه الوصفة التي ذكرناها لكم هي وصفة الفازلين الذي تقضي تماما علي الشيب نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى كما أن الفازلين أيضا يعمل علي إزالة الشعر الأبيض نهائيا ويقلل من ظهور الشعر الأبيض في الشعر نهائيا من أول استعمال