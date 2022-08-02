الخلطة السرية بتاعة كنتاكي الفراخ المقرمشة بكل الأسرار والتكات للطعم الأصلي

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة سهلة وبسيطة تمكنهم من تناول الدجاج بنفس المذاق الخاص بدجاج كنتاكي وبنفس القرمة ولكن عن طريق صنعها بيديهم في البيت، ويعتقد هؤلاء الأشخاص أن الأمر صعب أن يتم تنفيذه في البيت، ولكننا اليوم في هذا الموضوع فإننا سوف نقوم بتوفير طريقة الخلطة السرية للحصول على دجاج مقرمش مثل دجاج كنتاكي الذي قد أبهر الملايين من الأشخاص حول العالم بالقرمشة والطعم اللذيذ الخاص به حيث يقع السر كله في المكونات المستخدمة في هذه الوصفة وطريقة التحضير، وفي إطار هذا الشأن إليكم كافة التفاصيل.

مكونات وصفة دجاج كنتاكى والخلطة السرية

تحضير دجاج كنتاكي في البيت قد أصبح متاح الآن حيث يقع الأمر كله في المكونات التي يتم استخدامها في هذه الوصفة والتي تعطي للدجاج هذا الطعم وهذه القرمشة اللذيذة وتتمثل المكونات في التالي:

دجاجة كاملة ويتم تقطيعها إلى ثمانية قطع.

كوب دقيق.

2 بيضة.

ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة ثوم بودر.

ملعقة بصل بودر.

2 ملعقة ملح.

2 ملعقة فلفل اسود.

ملعقة كمون.

½ ملعقة بابريكا.

½ ملعقة قرفة.

½ ملعقة زنجبيل.

عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة خل أبيض.

ملعقة زيت طعام.

2 ملعقة صلصة حارة ويتم إضافة هذا المكون حسب الرغبة.

خطوات تحضير الخلطة السرية لدجاج كنتاكي في البيت

يظن البعض أن الحصول على نفس المذاق الخاص بالخلطة السرية لدجاج كنتاكي هو أمر صعب أن يتم القيام به ولكن في الحقيقة أنه يجب عليه أن يقوم بهذه الخطوات فقط وسوف يحصل على طعم خيالي وشهي للدجاج وتتمثل الخطوات في التالي:

نحضر وعاء كبير.

نقوم بخلط التوابل فقط بشكل جيد.

نضع هذا الخليط من التوابل على الدجاج ونقوم بتوزيعه لكي يصل إلى الدجاجة كلها.

نقوم بدهن الدجاج باستخدام زيت الطعام.

نضع الدجاج في أكياس ونقوم بإضافة خل عليه ونتركه في الثلاجة لمدة يوم.

نقوم بخلط البيكنج بودر مع البيض المخفوق وننتظر إلى أن يهدأ الفوران الناتج عن ذلك.

نضيف الدجاج إلى هذا الخليط.

نخرج الدجاج من البيض ونضعه فى الدقيق المخلوط بالتوابل.

يجب أن نقوم بتغطية الدجاج بشكل كامل بالدقيق.

نقوم بوضع الدجاج في الثلاجة مرة أخرى لفترة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد مرور الوقت نحصل على الدجاج ونقوم بوضعه في زيت غزير مع تهدئة النار.

ننتظر إلى أن ينضج بشكل جيد ويصبح لون الدجاج ذهبي.

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