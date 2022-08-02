نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم جهنمي من الصيدلية لتبيض ونضارة البشرة 10 درجات يزيل سواد وبقع السنين ويجعل بشرتك صافية كالاطفال في المقال التالي
تسعي معظم السيدات إلى الحصول على بشرة متفتحة ومشرقة، حيث في ظل هذا الجو الحار تعاني الكثير من السيدات من الاسمرار والبقع الداكنة، كما أنه يظهر لدي بعض السيدات في سن مبكر التجاعيد والتي تسبب لها الانزعاج والشعور بالضيق والإحراج، كما أنه معظم كريمات ومنتجات تفتيح وتبييض الوجه والجسم تباع بأسعار عالية، وتحتوي على الكثير من المواد الكيميائية التي تضر البشرة والجسم، وسوف نوضح لكم في هذا المقال كريم يباع في الصيدليات بأقل التكاليف، وبمكونات طبيعية أمنه على البشرة.
كريم لأيت أب لتفتيح البشرة والجسم
تعاني معظم السيدات من ارتفاع أسعار الكريمات التي تقوم بتفتيح الوجه والجسم والتخلص من البقع الداكنة والاسمرار، والكريمات أيضا التي تساعد على تقليل ظهور التجاعيد وتخلصك منها، وسوف نوضح لكي فوائد كريم لأيت أب والذي يتميز بسعره المنخفض كالتالي.
- يعد كريم لأيت أب يباع بسعر بسيط في الصيدليات وفي نفس الوقت أمن جدا على البشرة والجسم، حيث أنه يساعد على تبييض وتفتيح البشرة دون أي آثار جانبية.
- يتكون كريم لأيت آب من مكونات طبيعية والتي تساعد في الحصول على أفضل نتيجة للتخلص من التجاعيد.
- كما أنه يساعد في الحصول على بشرة حيوية ويعمل على تفتيح المسام.
- يخلصك هذا الكريم أيضا من البقع الداكنة التي توجد في مناطق معينة من الجسم، كما أنه يعتبر أمن لتفتيح المناطق الحساسة.
نصائح عامة لتفتيح وتبييض الوجه والجسم
وبعد أن وضحنا لكم في السطور السابقة على الكريم الذي يتمتع بالعديد من الفوائد للبشرة والجسم، نوضح لكم بعض النصائح والإرشادات التي تقلل من تعرض البشرة للاسمرار والبقع الداكنة والتجاعيد، وإليكم أهم هذه النصائح موضح كالتالي.
- لابد من منع التعرق عن طريق الاستحمام يوميا ووضع مرطبات طبيعية من مكونات يمكنك تحضير بالمنزل كالفازلين والنشا وغيرها.
- تناول الفواكه والخضراوات الطازجة يساعد على تفتيح ونضارة البشرة.
- لأبد من عمل مقشر للبشرة والجسم، مرة كل أسبوع على الأقل والذي يخلصك من الجلد الميت، ومنع تراكم الأتربة على البشرة أو مشكلة انسداد المسام، ويساعد على تفتيح وتبييض البشرة.
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