انت الان تتابع خبر. ماذا يقول الكيميائيين المتخصصين في المجال التجميلي إلقاء منتجات العناية بالبشرة في الثلاجة هل لها فوائد وما هي الأضرار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جميعنا نعلم أن وضع الثلج على الوجه طريقة مضمونة إلى حد كبير لتقليل الالتهاب، وتشديد مظهر المسام، لكن إلقاء منتجات العناية بالبشرة في الثلاجة هو قصة أخرى تماماً.

وأصبحت هذه العادة سائدة الى حد كبير منتشره، وظهرت ثلاجات صغيرة مخصصة لمنتجات العناية بالبشرة ومعظم الناس لا يعلمون لماذا لذلك وضح خبراء العناية بالبشرة هذه النقطة :

هل يفيد تبريد منتجات التجميل بشرتك؟

يقول كيميائي متخصص في المجال التجميلي : إن الفائدة الوحيدة هي الفائدة الحسية. ويشرح قائلاً: "في بعض الأحيان، قد تشعر المنتجات الأكثر برودة بمزيد من الهدوء والانتعاش".

وبينما قد يمنحك تبريد مستحضرات العناية بالبشرة تأثير تبريد لطيفاً، تأكدي من أنها ليست شديدة البرودة يجب عليك أن تضعي في اعتبارك أن درجات الحرارة الباردة يمكن أن تلحق الضرر بحاجز البشرة؛ لأن تعريض الجلد الرطب لدرجات الحرارة الباردة يؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية في الجلد. وحذروا من أن "هذا التوسيع، مرارًا وتكرارًا، يمكن أن يؤدي إلى ظهور الشعيرات الدموية المرئية، واحمرار مستمر في الوجه".

هل يمكن أن يؤثر تبريد منتجات العناية بالبشرة سلبًا على تركيباتها؟

معظم الشركات تقوم بإجراء اختبار الاستقرار على منتجاتها، للتأكد من أن لديها مدة صلاحية جيدة، وبحلول الوقت الذي يتم فيه تصنيع المنتج ثم شحنه إلى المستهلكات، يمكنهن استخدام منتج يدوم لفترة طويلة دون أي تنازلات، لأدائها أو سلامتها أو جمالياتها.

يتم إجراء اختبار الاستقرار، من خلال تعريض الصيغة لدرجات حرارة شديدة البرودة وساخنة على مدى فترة زمنية طويلة، لاختبار أنها لا تزال سليمة ،في بعض الأحيان، يمكن أن تتسبب الحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة في تحلل الصيغة أو فصلها، وإذا كان الأمر كذلك، فعادةً تتم مراجعة المنتج لمنع حدوث ذلك؛ لضمان حياة جيدة للمستهلكين بمجرد شرائه وبدء استخدامه، لذلك من المحتمل ألا تدمر ثلاجتك الصغيرة فاعلية منتجاتك، ما لم تكن شديدة البرودة.

بسبب أن المنتجات الباردة يمكن أن تقلل الاحمرار والانتفاخ والالتهاب، هناك شيء يمكن قوله من إلقاء قناع الوجه المفضل لديك في الثلاجة قبل استخدامه وجل وأمصال العين - وليست الكريمات - رائعة للتبريد؛ لأن البرودة ستساعد في إزالة الانتفاخ، كما أن الأقنعة التي تعتمد على الجل أو الأوراق رائعة للتبريد.

كذلك فيتامين (سي) يمكن أن يفسد إذا تعرض للحرارة، وبالتالي إن تبريده يمكن أن يساعد في الحفاظ على فاعليته لفترة أطول نحن نفهم ما يمكن أن تفعله درجات الحرارة الباردة بتركيباتنا المفضلة، لكن الأدوات قصة أخرى.