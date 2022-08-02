طريقة عمل كريم البقدونس لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في وقت قصير

يعتبر كريم البقدونس ، من أنواع الكريمات التي تخلصك من البقع الجلدية والهالات السوداء حول منطقة العين وهو كريم أمن جداً لأن معظم الكريمات كيميائية تضر البشرة مع الاستخدام المتكرر، وهو يحتوي علي نسبة عالية من مغذيات فعالة في علاج جميع مشاكل البشرة، فكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن كريمات طبيعية لتفتيح البشرة وجعلها بيضاء كالثلج بعيداً عن استخدام المواد الكيميائية التي تؤدي إلي تلف البشرة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كريم البقدونس في المنزل بخطوات بسيطة.

مكونات عمل كريم البقدونس

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مكونات عمل هذا الكريم الرائع في تفتيح البشرة وهي كما يلي:-

حزمة من البقدونس.

2 كوب من الماء.

معلقتين كبار من النشا.

معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف معلقة كبيرة من جيل الصبار.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير كريم البقدونس في المنزل بأبسط الخطوات وهي كما يلي:-

نقوم اولاً بإحضار حزمة البقدونس، ويتم تقطيعها ثم توضع في حلة، ويوضع علية 2 كوب من الماء، وترفع علي النار حتي الغليان. ثم بعد ذلك توضع في الخلاط الكهربائي، ويتم خلطها جيداً ثم تصفي في حلة أخري، نأخذ ماء البقدونس ونضيف عليه معلقتين من النشا، ويتم تذويبهم جيداً. بعد كدة يتم رفعهم علي نار متوسطة، مع التقليب المستمر حتي يثقل الخليط قليلاً، ثم يتم رفعهم من علي النار، ويضاف زيت الزيتون وجيل الصبار. يتم مزج المكونات جيداً مع بعض حتي يبرد الخليط ويصبح جاهز، بعد كدة يتم إحضار علبة نظيفة ويوضع فيها الخليط ثم توضع في الثلاجة لحين الاستخدام. ثم يتم وضع الخليط كل ليلة يومياً، علي بشرة نظيفة ويترك لمدة نصف ساعة، حتي يجف تماماً ثم يغسل بالماء البارد.

فوائد كريم البقدونس السحري للبشرة

هناك فوائد عديدة جداً للبقدونس سوف نتعرف علي بعضها وهي كالاتي:-

يعمل علي إزالة أثار حب الشباب والبقع الداكنة.

يحارب التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

يعالج الهالات السوداء الموجودة حول العين.

يجعل البشرة أكثر نعومة وبيضاً.

يزيل خلايا الجلد الميت ويعمل علي تجديدها.

يجعل البشرة أكثر نضارة وإشراقاً.

يعمل علي غلق المسام الواسعة ويزيل الرؤوس السوداء.

طريقة عمل ماسك البقدونس والليمون لبشرة صافية وبيضاء

تعرفي علي خطوات تحضير ماسك البقدونس في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-