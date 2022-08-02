انت الان تتابع خبر كيفية تخزين المواد الغذائية في الصيف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الخبيرة يوليا ليميشيفا، أنه من الضروري تخزين الخضراوات والفواكه والثمار بصورة منفصلة.



وتشير الخبيرة في مقابلة مع وكالة أنباء Prime الروسية، إلى أنه من الخطأ تخزين الفواكه والخضروات والثمار مع بعضها في الصيف. لأن هذا يؤدي إلى تلفها السريع. لذلك من أجل تجنب ذلك يجب اتباع قواعد التخزين وعدم شراء كمية كبيرة منها.

ووفقا لها، تحتفظ الثمار بخصائصها كاملة خلال ثلاثة أيام من تخزينها بعد جمعها، بعد ذلك تتلف بصورة تدريجية. ومن أجل إطالة مدة تخزينها والحفاظ على خصائصها يجب حفظها في وعاء كبير في الثلاجة وعدم المساس به إلا عند الحاجة. وتنصح بعدم غسل الفواكه والثمار قبل تخزينها. لأن الماء يعجل في تلفها.

وتضيف، يجب حفظ الخضروات منفصلة عن الفواكه والثمار.

وتقول، "تحرر بعض الفواكه الإثيلين، ما يسمح لها بالنضوج بعد قطفها، ولكنه يلحق الضرر بالخضروات الموجودة بجانب هذه الفواكه".

وتضيف، الكوسا واليقطين يجب حفظها في مكان بارد، أما القرنبيط فمن الأفضل تفكيكه ووضعه في برطمان ورشه بملح خشن، حيث يحافظ على جودته لمدة أسبوع. أما البطاطس فمن الأفضل وضعها في وعاء للخضروات بعيدا عن البصل والثوم، لكي لا تنبت، وعموما من الأفضل شراء الكمية اللازمة من هذه المواد التي يمكن استهلاكها خلال أيام محدودة.