شوفي جمال بشرتك بماسك النشا والليمون للتفتيح والتنعيم

الكثير يعاني من اسمرار البشرة خاصة في فصل الصيف ومع كثرة التعرض لأشعة الشمس، مما يجعل الفتيات تبحث دائما عن طرق آمنة تجعل البشرة نضرة وفاتحة اللون، حيث يعد ماسك النشا والليمون من أفضل الماسكات التي تفتح البشرة والجسم، حيث يحتوي الليمون علي فيتامين سي الذي يفتح البشرة ويمدها بالعناصر اللازمة، والنشا مكون طبيعي يفتح البشرة كما يساعد في إزالة الشعر الوبري أيضا من الجسم، مما يعمل علي التخلص من حب الشباب، مسكات الطبيعية تعمل علي تنقية البشرة وحمايتها على عكس المواد الكيميائية، كما أن بشرة البعض حساسة لا تتحمل استخدام مفتحات البشرة الكيميائية.

ماسك النشا والليمون

ينصح عدد كبير من خبراء التجميل والعناية بالبشرة استخدام الماسكات التي تحتوي على النشا والليمون وذلك لأهميتها الكبيرة، لا يتم حفظ الخليط لفترات طويلة ويتم إعداده قبل الاستخدام مباشرة لذلك يجب عمل كميات على حسب الاستخدام والتخلص من باقي الوصفة عقب الانتهاء من استخدامها:

علبة من الزبادي.

خمس ملاعق كبيرة نشا.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة إعداد ماسك النشا والليمون واستخدامه

من الوصفات التي تحتوي على فوائد عدة البشرة وتجعل البشرة مثل بشرة الأطفال:

في طبق نظيف تقوم بوضع خمس ملاعق كبيرة من النشا.

ثم نضيف عليه من الزبادي ونخلط جيدا.

نضيف عصير الليمون ونقلب حتى تمتزج كل المكونات معا.

نضع ملعقة كبيرة من ماء الورد لتزيد من فوائدها.

نغسل الوجه جيدا باستخدام الغسول المناسب للبشرة.

يجفف البشرة بمنشفة قطنية مخصصة للبشرة.

يتم استخدام فرشاة طبية خاصة بالبشرة ويتم توزيع الماسك علي البشرة جيدا.

يتم ترك الماسك لمدة نصف ساعة، كما يحب البقاء في مكان بعيد عن الشمس في فترة عمل الماسك.

بعدها يتم إزالة الماسك من البشرة عن طريق فركه بحركة دائرية لإزالة الخلايا الميتة وازالة الشوائب الموجودة منها.

يتم غسل البشرة مرة أخرى لإزالة بقايا الماسك.

يتم وضع كريم مرطب للبشرة.

يتم عمل هذا الماسك مرتين على الأقل أسبوعياً.

كما يمكن استخدام فيتامين إي وذلك قبل النوم مباشرة وذلك لكي يتم امتصاص البشرة كل مكونات الفيتامين.

فوائد استخدام ماسك النشا والليمون

الليمون والنشا من المواد التي تحتوي على مواد تبييض بشكل هائل ونتائجها سريعة وغير ضارة للبشرة: