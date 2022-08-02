نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخليل الليمون المعصفر بأسهل الطرق لفتح الشهية في المقال التالي
يهتم الكثير من الأشخاص بأنواع المخللات المختلفة حيث أن المخللات تساعد على فتح شهيتهم أثناء تناول الطعام، ومن بين أنواع المخللات التي يحب الكثير من الأشخاص تناولها هو الليمون المعصفر، وعلى الرغم من أنه يوجد عدد ضخم من الأشخاص الذين يحبون تناول الليمون المعصفر إلا أنه على الرغم من ذلك فهم لا يعرفون طريقة تخليله في البيت ويضطرون إلى شرائه من الخارج وهو الأمر الذي قد لا يكون مضمون في الكثير من الأوقات، ولذلك فإننا سوف نقدم المعلومات كاملة حول المكونات التي تدخل في صنع الليمون المعصفر كما أننا سوف نقوم بتوفير طريقة تحضيره.
مكونات مخلل الليمون المعصفر
يصنع مخلل الليمون المعصفر من مكونات بسيطة ولا تحتاج إلى تكلفة عالية لكي تحصل على مخلل ليمون له نفس الطعم الذي تحصل عليه من مخلل الليمون الذي تقوم بشرائه من الخارج حيث أنه سوف يكون عليك فقط أن تقوم بتوفير المكونات التالية:
- كيلو ليمون.
- ¼ كوب حبة البركة.
- ملعقة ملح خشن كبيرة.
- ملعقة عصفر كبيرة.
- لتر عصير ليمون.
- فلفل أحمر بودر.
خطوات تصنيع مخلل الليمون في البيت
تستطيع أن تقوم بتحضير مخلل الليمون في البيت بكل سهولة حيث أن الطريقة سوف تكون متاحة بين يديك ولن يكون عليك سوى أن تلتزم بها فقط وتتمثل طريقة تحضير مخلل الليمون المعصفر في الخطوات التالية:
- نقوم بغسل الليمون الذي سوف نصنع منه المخلل.
- نجفف الليمون باستخدام فوطة قطن بشكل جيد.
- نصنع علامة X في كل ليمونة ويجب أن لا يصل السكين إلى نهاية الليمونة.
- يخلط العصفر وحبة البركة والملح مع بعضهم البعض.
- نبدأ في حشو الليمون بالخليط.
- نحضر برطمان زجاجي ونضع به الليمون.
- نقوم بعد ذلك بإضافة عصير الليمون والفلفل الأحمر.
- ينبغي أن يتم رج البرطمان بشكل جيد.
- نقوم بإضافة القليل من زيت الزيتون على سطح المخلل وذلك للحفاظ على المخلل.
- تتم عملية التخليل لمدة لا تقل عن شهر ولا ينبغي فتح هذا البرطمان إلا بعد مرور هذه المدة
- بعد مرور الوقت يمكنك أن تبدأ في فتح البرطمان وأن تتناول المخلل بجانب الوجبات.
نصائح للحصول على مخلل ليمون جيد
- يجب أن يتم اختيار ليمون طازج للتخليل والتأكد من أنه سليم تماماً.
- من الضروري أن يكون البرطمان الذي سوف يتم التخليل فيه هو برطمان زجاجي غير مصنوع من البلاستيك للحفاظ على الصحة العامة.
- يجب أن يتم الاهتمام بضبط كمية الملح المستخدمة في التخليل.
- التأكد من نظافة كل المكونات قبل أن يتم استخدامها.
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