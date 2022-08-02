بسكويت السعادة اللانكشير بألوانه الجميلة وطعمه الرائع

يعطي تناول المخبوزات والمعجنات الكثير من السعادة للأشخاص الذين يحبون تناولها بكل أنواعها ولذلك يحب الكثير من الأشخاص التعرف على الطريقة التي تمكنهم من صناعة المخبوزات بشكل عام وهو الأمر الذي يجعلهم يعتقدون ان الأمر صعب وذلك لأن كل نوع من أنواع المخبوزات والمعجنات له طريقة في تحضيره وله مقادير ومكونات محددة، ومن بين أنواع المخبوزات والمعجنات التي يرغب الكثير من الأشخاص أن يتعلموها في الفترة الحالية هو بسكويت اللانكشير والذي يعتبر طريقة تحضيره من أسهل الطرق وأسرعها وفي هذا الموضوع سوف نقوم بتوضيح هذه الطريقة كما أننا سوف نقوم بتوفير المقادير صحيحة لكي تستطيعوا أن تقوموا بتنفيذ هذه الوصفة على الفور.

مقادير بسكويت اللانكشير

تعد وصفات المعجنات والمخبوزات وفق مقادير محددة لا يمكن أن يتم التغيير فيها وإلا لن تحصلوا على نتيجة مرضية لكم، ولذلك فإنه من الضروري عند القيام بتحضير إحدى الوصفات فإنه يجب أن يتم الالتزام بالمقادير الخاصة بها ويسري الأمر نفسه على وصفة بسكويت اللانكشير والتي تتمثل مكوناته الأساسية ومقاديره في التالي:

كوب وربع زبدة سائلة.

½ كوب من السكر البودرة.

2 كوب دقيق.

½ كوب نشا.

¼ ملعقة فانيليا سائلة وفي حالة إذا لم تكن متاحة يمكن الاستغناء عنها كيس فانيليا.

¼ ملعقة بيكنج بودر.

جوز هند مبشور.

مربي مشمش.

خطوات تحضير بسكويت اللانكشير في البيت

يحضر بسكويت اللانكشير بسهولة عندما يتم توفير كافة المكونات السابقة حيث أنه كل ما يجب عليك أن تفعله لكي تحصل على مذاق رائع لبسكويت اللانكشير هو أن تقوم بالخطوات التالية:

نحضر الخلاط ونضع الزبدة والسكر ونبدأ في خلطهم معاً.

نقوم بإضافة البيض مع الفانيليا على الخليط السابق.

نضيف الدقيق والنشا والبيكنج بودر إلى المكونات السابقة ونقوم بتقليبه جيداً.

نضع العجين في الثلاجة لفترة تصل إلى 30 دقيقة.

نقوم بتشكيل العجينة بعد ذلك إلى كرات ونرصها في الصينية ونضعها في الفرن.

نقوم بتسخين الفرن لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة.

نقوم بوضع العجين في الفرن وننتظر إلى أن ينضج.

نترك البسكويت لكي يبرد وبعدها نقوم بوضع المربي عليها و نلصقها بواحدة أخرى.

نقوم بغمس البسكويت في جوز الهند وبذلك يصبح جاهز.

نصائح للحصول على أفضل بسكويت لانكشير