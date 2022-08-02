خطوات تحضير الشكشوكة في البيت بقيمة غذائية عالية

الشكشوكة من الوجبات السريعة المعروفة منذ سنوات وتتمتع الشكشوكة بطعم مميز لا يمكن أن نجد مثله في معظم الأكلات الأخرى، ولذلك فإننا اليوم سوف نقوم بتقديم كافة التفاصيل التي تتعلق بكيفية الحصول على طعم مميز للشكشوكة التقليدية التي نحبها جميعاً منذ أن كنا أطفال صغار حيث أنه يوجد بعض الأشخاص الذين لا يعرفون المقادير اللازمة في عمل الشكشوكة كما أنه يوجد بعض الأشخاص الذين لا يعرفون الطريقة الصحيحة لعمل الشكشوكة في البيت وهو ما سوف نقوم بتوضيحه في هذا الموضوع بشكل مفصل.

مكونات الشكشوكة

تعد واحدة من أقوى المميزات التي تتوافر في الشكشوكة هي أنها تتواجد بها عدد كبير من المكونات وكلها مكونات صحية مفيدة للجسم كما أن كل منها يضيف إلى الشكشوكة مذاق خاص، والجميل في طريقة صنع الشكشوكة أنها تسمح لك بأن تقوم بوضع الإضافة المناسبة لك والتي تستطيع أن تتقبل مذاقها بوجه عام ومن بين المكونات الأساسية التي تدخل في عمل الشكشوكة إليكم التالي:

4 بيضات.

3 حبات طماطم.

2 فلفل حار أو بارد حسب الرغبة.

2 حبة بصل وسط.

توابل.

خطوات تحضير الشكشوكة في البيت

يمكنك أن تقوم بصنع الشكشوكة في البيت عن طريق مجموعة من الخطوات البسيطة التي لن تأخذ معك الكثير من الوقت، ولكن قبل أن تبدأ في عمل كافة الخطوات اللازمة في صنع الشكشوكة يجب أن تتأكد أولاً من غسل اليدين وبعدها يمكنك أن تبدأ على الفور بالقيام بالتالي:

قم بغسل الطماطم والفلفل والبيض في البداية.

ابدأ في تقشير البصل وغسله جيداً.

قطع البصل والطماطم والفلفل.

احضر وعاء وضع به بعض من زيت الطعام.

ضع البصل في الوعاء بعد تسخين الزيت.

انتظر إلى أن يتغير لون البصل وبعدها قم بإضافة الفلفل عليه وقلب جيداً.

بعدما يتغير لون الفلفل وينضج البصل اضف بعض من الملح.

قم بإضافة الطماطم وانتظر الى أن تنضج ومن ثم تبل المكونات بشكل جيد.

اضف البيض على المكونات السابقة وقلب جيداً.

بعد نضج البيض تكون الشكشوكة في هذه الحالة قد أصبحت جاهزة.

يتم تقديم الشكشوكة في أطباق وتقدم مع العيش الساخن.

القيمة الغذائية في الشكشوكة