نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص كيراتين طبيعي لفرد الشعر وتنعيمه من مكونات في مطبخك في المقال التالي

عمر شويل - جدة ليس سراً أن السيدات يحبون أن يكون لديهم شعر ناعم وأملس، لكن الكثير من الناس يعانون منه الشعر جزء مهم جدًا من الوجه، وسنوضح لكم وصفات لفرد الشعر، من خلال هذا المقال، جدير بالذكر إذا لم يكن نظيفًا وصحيًا فقد يؤثر سلبًا على جمالك إلى جانب حقيقة أن الشعر يفقد لمعانه بشكل طبيعي مع تقدم العمر، فإنه يمكن أن يصبح قاسياً وجافاً بسهولة بعد الغسيل أفضل طريقة للتغلب على هذه المشكلة هي استخدام قناع الشعر.

نعم صحيح أن استخدام ماسكات الشعر يحظى بشعبية كبيرة من أجل تنعيم شعرك وجعله يبدو أفضل وأكثر صحة ولكن ما الغرض منها حقًا؟ على الرغم من أنها مفيدة جدًا في حل بعض المشكلات المحددة المتعلقة بالشعر (الصبغات، قشرة الرأس) إلا أنها في بعض الأحيان يمكن أن تسبب ضررًا أكثر من نفعها ، خاصة إذا قمت بتطبيقها على عدد كبير من الأشخاص. للأسف ، لا تزال شائعة بين النساء اللواتي يعتقدن يفعلون شيئًا حيال نقص العناية أو العلاج الطبيعي لشعرك.

وصفة الحليب والعسل لفرد الشعر

يحتوي الحليب والعسل على مرطبات تساعد على تنعيم الشعر وخاصة الشعر المتجعد والتخلص من التجعد.

اخلطي كوبًا من الحليب يكون كامل الدسم ثم أضيفي له ملعقة كبيرة تكون من العسل وبعد ذلك قومي بخلطهم جيدًا.

ثم اغسلي شعرك جيداً ووزعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف.

اتركي الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة ثم اشطفيه بالماء الدافئ وايضا باستخدام الشامبو.

وصفة أوراق الكرفس لتنعيم الشعر

يمكن استخدام أوراق الكرفس في وصفة يمكن أن تكون فعالة في تنعيم الشعر وجعله أملسًا، لاحتوائه على خصائص تسمح بذلك. تذكر أنه كلما غسلت شعرك ، كلما أصبح باهتًا إذا كنت ترغبين في جعل شعرك أكثر نعومة، جربي هذه الوصفة تحتوي أوراق الكرفس على مميزات تجعل شعرك ناعمًا ، لذا جربي استخدامها في قناع الشعر التالي.

المكونات: 10-12 باقات من أوراق الكرفس. قطعة قماش نظيفة. عصارة كهربائية. غطاء الاستحمام.ووعاء

طريقة التحضير: تقطع أوراق الكرفس وتوضع في عصارة كهربائية لاستخراج العصير قم بتصفية عصير الكرفس باستخدام منشفة مطبخ نظيفة وصب العصير المصفى في وعاء اترك الوعاء جانبًا طوال الليل يوضع العصير المصفى على فروة الرأس والشعر في صباح اليوم التالي مشطي شعرك بمشط. غطي شعرك بقبعة الاستحمام واتركيه لمدة 25-30 دقيقة اغسلي شعرك بالماء العادي واتركيه يجف من تلقاء نفسه كرر الوصفة بانتظام للحصول على النتيجة المرجوة.

أفكار لتنعيم الشعر

وإليك بعض الأفكار لتنعيم شعرك: قشري فروة رأسك بانتظام لإزالة خلايا الجلد الميتة التي يمكن أن تسبب تراكم الزيوت والبكتيريا. اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ، وخاصةً نظامًا غذائيًا غنيًا بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تحمي من أضرار الجذور الحرة المرتبطة عادةً بالشيخوخة. استخدم مصلًا مصنوعًا من الأحماض الدهنية أو الزيوت الطبيعية التي تحتوي على سيراميد للمساعدة في فرد الشعر الخشن يمكن فك تشابك الشعر وجعله أكثر نعومة بشكل واضح باستخدام أنواع مختلفة من المنتجات أفضل الخيارات مصنوعة من مكونات طبيعية وعضوية.