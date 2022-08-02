نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لتحضير البيتزا في المنزل في المقال التالي

البيتزا من أفضل أنواع المعجنات التي نحبها جميعا، ونضطر أن نشتريها من المطاعم المعروفة لنتذوق أفضل طعم مما نحبه منها، ويتساءل العديد من الأشخاص عن طريقة عمل البيتزا، التي تعتبر الطعام المفضل للعديد من الأشخاص سواء كبار أو صغار سنتحدث عنها في المقال التالي. طريقة عمل البيتزا تعتبر من أفضل الوجبات للأطفال، لأنها تجمع بين العديد من الأشياء التي يحبوها، وتعتبر أيضاً من الوجبات المفيدة للغاية حيث أنه يمكن عملها للأطفال بأكثر من حشوة مختلفة، كل ما عليك هو التعرف على طريقة عمل العجينة التي تعتبر العامل الأساسي في هذه الوجبة. ومن الممكن التنويع بين الحشوات المختلفة، من الممكن أن تكون عصاج، أو فراخ، أو جبن مع خضار، أو مشروم، أو تونه، أو جبن مشكلة، أو أي نوع من الحشوات المختلفة التي يحبها الأطفال، اختاروا منها ما يناسبهم.

طريقة عمل عجينة البيتزا المكونات: 3 كوب من الدقيق، ويفضل استعمال دقيق مخصص للمخبوزات حتى يعطينا النتيجة المرجوة.

1 معلقة كبيرة من السكر، 1 معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ملعقة صغيرة من الملح، كوب من الزبادي.

3 معالق كبيرة زيت، كوب من الماء الدافئ للعجن. طريقة عمل صلصة البيتزا من الممكن استعمال علب الصلصة الجاهزة، أو من الممكن تحضيرها في المنزل كل ما نحتاج كوب من الطماطم المعصورة. ربع ملعقة من الملح، ربع ملعقة من الفلفل الأسود، ربع معلقة من الكمون، معلقة صغيرة من الثوم المفروم يتم تحمير الثوم في الزيت، ثم يتم وضع الطماطم وجميع التوابل التي تم تجهيزها ونتركها تغلي على النار، وبهذا الشكل تكون جاهزة للاستعمال. طريقة التحضير يتم خلط الدقيق والسكر والملح والخميرة معاً، ويتم وضع عليها كوب الزبادي والزيت.

ويتم إضافة الماء تدريجياً، من الممكن أن تحتاج أكثر من كوب من الماء حتى تصل للنتيجة المطلوبة.

ويتم العجن جيداً مدة لا تقل عن عشر دقائق، ويتم دهن بوله بالزيت وتدهن العجينة بالزيت من الخارج.

ويتم تركها حتى يتضاعف حجمها، ثم نفردها جيداً على رخامه مسطحة ووضعها في صينية مدهونة بالزيت.

بعد ذلك يتم دهن العجين بالصلصة، ووضع أي حشوة تفضليها على العجين.

بعد ذلك يتم ترك العجينة ترتاح، ونسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة، ويتم وضع البيتزا لحين النضج. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتحضير البيتزا في المنزل - ثقفني

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