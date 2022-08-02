نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مقرمشات صحية بالجبن والزعتر في المنزل والطعم خيال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر المقرمشات ، من أشهي وألذ المقبلات التي يقبل علي تناولها الكثير من الأشخاص لمذاقها الرائع والمتميز، وهي مقبلات تتميز بالنكهة الرائعة والخفيفة يمكن تحضيرها للإفطار أو كوجبة خفيفة بين الوجبات، يحبون تناولها الأطفال أثناء مشاهدة التلفاز ولكن بعض المقرمشات التي تباع في الأسواق تكون غير صحية وتضر بصحة الجهاز الهضمي لذلك ننصح كل أم بصنعها في المنزل بنفسك لضمان صحة أطفالك، يمكن تحضيرها بأكثر من نكهة وأشكال مختلفة مما تجعل الإقبال عليها كثيراً للأطفال، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل المقرمشات في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل المقرمشات

تتكون هذه المقبلات المقرمشة من مقادير صحية وهي كالتالي:-

2 كوب من الشوفان المطحون.

2 معلقة كبيرة نشا.

معلقة صغيرة من الخميرة.

معلقة كبيرة من الزعتر.

4 ملاعق صغيرة زيت زيتون.

2 معلقة كبيرة جبن أبيض.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

2 معلقة كبيرة من اللبن الزبادي.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال هذه السطور الأتية خطوات تحضير المقرمشات في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

نقوم بخلط الدقيق مع الخميرة والزعتر جيداً في وعاء، ثم نضيف عليهم الجبن والزبادي والزيت ويتم الخلط جيداً. بعد ذلك نضيف اللبن بالتدريج ونعجن بواسطة اليد حتي تتماسك العجينة، ثم نترك العجين ترتاح لمدة خمس دقائق. ثم نقوم بفردها بين كيسين ونرفع السمك شوية عشان تقرمش، ثم نقطعها مربعات بالسكين 2 سم ونرص الوحدات في صينية مدهونة بالزيت. بعد ذلك ندخلها فرن ساخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 45 دقيقة حتي تنضج وتأخذ لونناً ذهبياً وقوام مقرمش. ثم نخرجها ونضعها علي سطح بارد حتي تبرد تماماً ثم نضعها في طبق التقديم، أو نحتفظ بها في علبة محكمة الغلق وبألف صحة وعافية.

فوائد الزعتر للجسم

هناك فوائد كثيرة جداً له سوف نتعرف علي بعضها وهي كالاتي:-

يستخدم لتعقيم الجسم.

يساعد علي التخفيف من ألام الرأس.

يساعد علي تقوية الذاكرة ويعالج الاستسقاء.

يحتوي علي قيم غذائية عديدة تعمل علي حماية الجسم من الإصابة بالسرطان.

يعمل علي التقليل من الغازات والانتفاخات.

فوائد الحليب للجسم

هيا بنا نتعرف علي بعض فوائده المهمة وهي كالاتي:-

يعمل علي تقوية المناعة. يساعد علي الحفاظ علي صحة القلب. كما أنه هو مصدر غني بالبروتين عالي الجودة. ضروري جداً للعديد من الوظائف الحيوية في جسمك. يعمل علي التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب. يعزز صحة العظام والأسنان لاحتوائه علي نسبة عالية جداً من الكالسيوم.

طريقة عمل أصابع مالحة بجبن الكرفت

من هنا سوف نتعرف علي طريقة عمل هذه الوصفة اللذيذة وهي كما يلي:-

ضعي كوبين من الدقيق في وعاء، ثم ضيفي كوب من جبن المبشور، ومعلقتين من بكينج بودر، وقلبيهم جيداً.

ثم ضيفي عليهم معلقة من الفانيليا، ورشة ملح ورشة سكر وربع كوب من الزيت، وقلبي حتي تتجانس بشكل تام.

بعد ذلك ضيفي 2 بيضة و كوب للبن، وبدأي بالعجن حتي تتشكل لدينا عجينة طرية ولينة.

ثم اتركي العجينة لترتاح لمدة ربع ساعة، ثم قومي بفردها وتقطيعها إلي أصابع طويلة، رفيعة الشكل.

واتركيها ترتاح لمدة ربع ساعة قبل الخبز، ثم ادهنيها بالبيض المخفوق، وقومي بخبزها علي درجة حرارة 200 مئوية.

لمدة نصف ساعة حتي تتحمر وتنضج، ثم برديها تماماً وقدميها مع كوب من الشاي، بالهناء والشفاء.

طريقة عمل ما فن البيض بالخضار

سوف نتعرف علي خطوات تحضير هذه الوجبة اللذيذة وهي كالاتي:-