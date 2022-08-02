قنبلة كريم سحري لتبيض الوجه والأيدي بمكونات بسيطة من المنزل

كريم لتبيض الوجه والأيدي من المنزل هذا هو الحل السحري بكل سيدة تعاني من اسمرار في الأيدي أو الوجه وخاصةً لمن يتعرضون لأشعة الشمس دون وضع واقي من أشعة الشمس الضارة، كما أن وضع الأيدي في الماء لفترات طويلة يزيد من اسمرارها وعند استعمال المنظفات بكثرة، فكل هذه عوامل تؤدي في النهاية إلى تحول لون الجلد إلى درجات أغمق من لونه الطبيعي، فهيا بنا نستعرض معاً خطوات تحضير كريم سحري لتبيض الوجه والأيدي.

كريم لتبيض الوجه والأيدي من المنزل

يعد هذا الكريم هو الاختيار الفضل الذي يمكنك أن تضعي ثقتك به، حيث يحتوي على مادة الكركم والتي لها تأثير فعال في تبيض الوجه والأيدي، كما أنه يدخل في تكوين عدد كبير من مستحضرات التجميل.

مكونات كريم تبيض الوجه والأيدي

2 ملعقة كبيرة من الحليب (السائل أو البودر).

2 ملعقة صغيرة الحجم من الدقيق.

3 قطرات فقط من عصر نصف ليمونة طازجة.

1/2 ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتان من الماء الدافئ في حالة استخدام حليب البودرة.

طريقة تحضير كريم تبيض الوجه والأيدي