قنبلة كريم سحري لتبيض الوجه والأيدي بمكونات بسيطة من المنزل

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كريم لتبيض الوجه والأيدي من المنزل هذا هو الحل السحري بكل سيدة تعاني من اسمرار في الأيدي أو الوجه وخاصةً لمن يتعرضون لأشعة الشمس دون وضع واقي من أشعة الشمس الضارة، كما أن وضع الأيدي في الماء لفترات طويلة يزيد من اسمرارها وعند استعمال المنظفات بكثرة، فكل هذه عوامل تؤدي في النهاية إلى تحول لون الجلد إلى درجات أغمق من لونه الطبيعي، فهيا بنا نستعرض معاً خطوات تحضير كريم سحري لتبيض الوجه والأيدي.
كريم لتبيض الوجه والأيدي من المنزل
يعد هذا الكريم هو الاختيار الفضل الذي يمكنك أن تضعي ثقتك به، حيث يحتوي على مادة الكركم والتي لها تأثير فعال في تبيض الوجه والأيدي، كما أنه يدخل في تكوين عدد كبير من مستحضرات التجميل.
مكونات كريم تبيض الوجه والأيدي
- 2 ملعقة كبيرة من الحليب (السائل أو البودر).
- 2 ملعقة صغيرة الحجم من الدقيق.
- 3 قطرات فقط من عصر نصف ليمونة طازجة.
- 1/2 ملعقة صغيرة من الكركم.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقتان من الماء الدافئ في حالة استخدام حليب البودرة.
طريقة تحضير كريم تبيض الوجه والأيدي
- أحضري وعاء نظيف ومعقم، حتى يتم مزج المكونات به.
- الآن احضري جميع المكونات الجافة وهي الدقيق والكركم والنشا وامزجه جيداً مع بعضهم البعض.
- أضيفي اليهم المكونات الأخرى السائلة وهي الحليب او الحليب البودر المذاب في الماء الدافئ، ومن بعدها ضعي عصير الليمون.
- امزجي كل المكونات السابقة مع بعضها عن طريق التحريك جيداً، حتى تحصلين على خليط متماسك بشكل متوسط (أي أنه ليس متماسك بقوة أو رخواً).
- وللحصول على هذا القوام المثالي يمكنك إضافة القليل من الحليب او من النشا حتى تحصلين على القوام الذي يمكنك تطبيقه على بشرتك.
- عند الانتهاء من مزج الخليط جيداً قومي بوضعه في زجاجة معقمة ويجب أن تكون محكمة الغلق، ووضعها في المبرد لحين استخدامها.
- يستخدم هذا الخليط قبل الخلود الى النوم، ولكن قبل ذلك يجب أن يتم تنظيف البشرة جيداً بالماء والغسول المناسب لنوع بشرتك والذي تستخدمينه باستمرار.
- طبّقي كريم تبييض البشرة الوجه والأيدي الذي حضرته على بشرتك عن طريق توزيعة بطريقة مثالية على وجهك وعنقك.
- اتركي الخليط على وجهك حتى صباح اليوم التالي ويغسل بالماء الفاتر.
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