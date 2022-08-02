أسهل واسرع كفته أرز في الدنيا اعمليها فالخلاط ب10دقايق بدون مفرمة لحمه مقادير مظبوطه100/100

تعتبر كفتة الأرز من أسهل وأسرع الوصفات التي تقوم بتحضيرها جميع السيدات في المنزل، فهي تتميز بالطعم اللذيذ الذي يفضله جميع الأشخاص، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة بسيطة جدا لم تخطر على بال أحد، كما أن من خلال هذه الطريقة سوف تتمكن من تحضير كفتة الأرز في دقائق معدودة.

طريقة تحضير كفتة الأرز في الخلاط

يعتبر هذه الوصفة من الوصفات السهلة والسريعة في تحضير كفتة الأرز مع ضمان نجاح الوصفة مئة بالمئة :

المكونات

نصف كيلو من اللحمة المفرومة الطازجة.

كوب من الأرز المطحون.

حبة بصل واحدة مفرومة كبيرة الحجم.

نصف ملعقة من الثوم المفروم.

كمية مناسبة من الشبت والكزبرة.

نصف ملعقة من الملح أو حسب الرغبة.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

زيت.

طريقة تحضير الوصفة

يجب عليك توفير جميع المكونات ثم إتباع هذه الخطوات لنجاح وصفة كفتة الأرز :