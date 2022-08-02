أسهل واسرع كفته أرز في الدنيا اعمليها فالخلاط ب10دقايق بدون مفرمة لحمه مقادير مظبوطه100/100

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تعتبر كفتة الأرز من أسهل وأسرع الوصفات التي تقوم بتحضيرها جميع السيدات في المنزل، فهي تتميز بالطعم اللذيذ الذي يفضله جميع الأشخاص، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة بسيطة جدا لم تخطر على بال أحد، كما أن من خلال هذه الطريقة سوف تتمكن من تحضير كفتة الأرز في دقائق معدودة.
طريقة تحضير كفتة الأرز في الخلاط
يعتبر هذه الوصفة من الوصفات السهلة والسريعة في تحضير كفتة الأرز مع ضمان نجاح الوصفة مئة بالمئة :
المكونات
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة الطازجة.
- كوب من الأرز المطحون.
- حبة بصل واحدة مفرومة كبيرة الحجم.
- نصف ملعقة من الثوم المفروم.
- كمية مناسبة من الشبت والكزبرة.
- نصف ملعقة من الملح أو حسب الرغبة.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- زيت.
طريقة تحضير الوصفة
يجب عليك توفير جميع المكونات ثم إتباع هذه الخطوات لنجاح وصفة كفتة الأرز :
- يجب أولًا طحن الأرز جيدًا في الخلاط ثم إضافة عليه البصل المفروم والثوم.
- بعد ذلك قم بوضع اللحمة المفرومة والشبت والكزبرة على الأرز ثم إضافة باقي المكونات.
- قم بتقليب ذلك المكونات مع بعضها البعض جيدا حتى يمتزج الخليط.
- قم بتقطيع هذا الخليط إلى قطع صغيرة الحجم ثم بعد ذلك قم بتشكيلها حسب الرغبة.
- حيث أنه قم بدهن صينية بالسمن ونضع بها كفتة الأرز وقم بوضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة
- أو من الممكن أن تقوم بقلى الكفتة في الزيت عن طريق وضع طاسة على النار ووضع بها كمية مناسبة من الزيت وحين يسخن يتم وضع الكفتة بها.
- كما أنه بعد ذلك قم بتقطيع القليل من الشبت والبقدونس لتزين الطبق ووضعه على الكفتة حين خروجها من الفرن أو الزيت.
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