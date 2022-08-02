نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل ماسك النشا والخل كنز رباني لتفتيح البشرة السمراء وتحدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر ماسك النشا والخل ، من أقوي الوصفات الطبيعية التي تعالج الكثير من المشاكل الجلدية مثل الكلف والاسمرار والتجاعيد وحب الشباب، فهي وصفة طبيعية 100% غير ضارة لأنها لا تحتوي علي مواد كيمائية، فهي تعمل علي تقشير البشرة وإزالة حب الشباب وتأخير ظهور التجاعيد وإزالة الجلد الميت والخل فعال جداً في إزالة الكلف، تساعد أيضا علي منح البشرة رطوبة ونعومة وتفتيح وهي من أقوي الوصفات الطبيعية التي تعمل علي تفتيح الوجه بشكل ملحوظ خلال وقت قصير، تعمل أيضاً علي تطهير الوجه من البكتيريا والفطريات والأوساخ وتخلص الوجه من الدهون الزائدة في البشرة، وهو من أكثر الكريمات استخداماً بكثرة وهو أمن لجميع أنوع البشرة، فهي يعتبر مقشر ومرطب طبيعي للبشرة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل ماسك النشا والخل في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل ماسك الخل والنشا

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مكونات هذه الوصفة الطبيعية للبشرة وهي كالتالي:-

2 معلقة كبيرة من الخل الأبيض المركز.

معلقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال هذه السطور الأتية خطوات تحضير ماسك الخل والنشا الطبيعية لتفتيح البشرة وهي كالتالي:-

نحضر طبق صغير ونضع به النشا والخل ويتم الخلط حتي نحصل علي عجينة متماسكة. ثم يتم توزيع الخليط علي الوجه مع التركيز علي المناطق الأكثر غمقنا. بعد ذلك يتم ترك الماسك علي الوجه لمدة نصف ساعة حتي يجف تماماً. ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر، مع تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول علي نتائج أفضل.

فوائد الخل والنشا للبشرة

هناك فوائد عديدة جداً لهذا الماسك سوف نتعرف عليها من هنا وهي كالتالي:-

يعمل علي تعزير صحة وجمال البشرة.

يعطي البشرة نضارة وحيوية وناعمة ويجعل البشرة أكثر شباباً.

تعمل علي تطهير الوجه من البكتيريا والفطريات والأوساخ.

تخلص الوجه من الدهون والزيوت الزائدة في البشرة.

وتعالج الكثير من المشاكل والأمراض الجلدية.

تعمل علي إزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة في الوجه.

تزيل خلايا الجلد الميت وتعمل علي تجديدها.

قوية جداً في التخلص من البثور والرؤوس السوداء.

طريقة عمل وصفة الليمون لإزالة السواد حول منطقة الفم

هيا بنا نتعرف من خلال المقالة الأتية علي خطوات عمل هذه الوصفة وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار طبق صغير، ونضع به نصف معلقة من عصير الليمون، ونصف معلقة من الجلسرين، ونخلطهم جيداً مع بعض. ثم نضيف عليهم نصف معلقة صغيرة من العسل، ونمزجهم جيداً حتي تتجانس المكونات جيداً. بعد ذلك يوضع الخليط علي شفاه ليلاً، قبل النوم ثم تغسل في الصباح، بالماء البارد. تطبق الوصفة بشكل مستمر عدة أشهر، للحصول علي أفضل النتائج.

خلطة السكر والليمون لتفتيح اليدين

سوف نذكر لكم من هنا خطوات تحضير هذه الخلطة السحرية وهي كما يلي:-

قومي بوضع معلقة كبيرة من السكر في وعاء، ثم ضيفي عليها معلقة كبيرة من زيت الزيتون، وقلبيهم جيداً.

بعد ذلك قومي بعصر نصف لليمونة، علي الخليط وقلبيهم حتي تتجانس المكونات.

ثم قومي بوضع الخليط علي اليدين، مع التدليك المستمر لمدة 10 دقائق.

تكرر الوصفة يومياً لمدة أسبوع، حتي نحصل علي أفضل النتائج.

طريقة عمل ماسك الليمون وزيت الزيتون مقشر طبيعي للبشرة

من هنا تعرفي علي خطوات عمل هذه الوصفة الطبيعية للتقشير الوجه وهي كالاتي:-