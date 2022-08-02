بسكوت اليانسون والهيل المقرمش بدون زبدة أو سمنة وبخطوات سهلة وسريعة

بسكوت اليانسون والهيل ، يعد من أفضل أنواع البسكويت الهشة والمقرمشة ويعتبر من أنواع البسكويت الاقتصادي الذي لا تحتاج إلي السمنة أو الزبدة في تحضيره يتم تحضيره باستخدام أي نوع من الزيت فهو بسكوت بسيط جداً، يتم تحضيره من مكونات اقتصادية وسهلة ومتوفرة بالمنزل، يحتوي على نكهة جميلة ولذيذة، كما أنه يمتاز بقوام مقرمش ولذيذ يتم تقديمه مع الشاي أو الحليب في وجبة الإفطار أو يمكن تقديمه للضيوف فهو رائع جداً وشهي، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بسكويت اليانسون والهيل المقرمش بالمنزل بخطوات سهلة وسريعة.

مكونات عمل بسكوت اليانسون والهيل

يتكون البسكويت من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

3 أكواب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الشمر المطحون.

ملعقة صغيرة ممسوحة من اليانسون المطحون.

ملعقة كبيرة حليب بودر.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

2 حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر.

3/4 كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

للوجه

سمسم محمص.

2 ملعقة كبيرة حليب.

صفار بيضة.

ملعقة صغيرة من النسكافيه.

طريقة التحضير

بخطوات سهلة يتم تحضير بسكوت اليانسون والهيل وهي كما يلي:ـ

في وعاء عميق نضيف البيض والفانيليا ورشة من الملح، ثم نضيف السكر ثم نخفق باستخدام المضرب اليدوي يصبح لون الخليط أبيض ويذوب السكر تماماً. ثم نقوم بإضافة الزيت ونستمر في خفق المكونات حتي يختفي الزيت، ثم نضيف الزبادي ونقلب المكونات مرة أخرى حتي تتجانس. بعد ذلك يضاف الحليب البودر والبيكنج بودر ونمزج المكونات، ثم نضيف الشمر واليانسون والهيل ونخلط المكونات حتي تتجانس مع بعضها البعض. نضيف الدقيق تدريجيًا ونستمر في الخلط حتي تتكون لدينا عجينة ناعمة وطرية غير لاصقة باليد.

طريقة تشكيل العجينة