نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكوت اليانسون والهيل المقرمش بدون زبدة أو سمنة وبخطوات سهلة وسريعة في المقال التالي
بسكوت اليانسون والهيل ، يعد من أفضل أنواع البسكويت الهشة والمقرمشة ويعتبر من أنواع البسكويت الاقتصادي الذي لا تحتاج إلي السمنة أو الزبدة في تحضيره يتم تحضيره باستخدام أي نوع من الزيت فهو بسكوت بسيط جداً، يتم تحضيره من مكونات اقتصادية وسهلة ومتوفرة بالمنزل، يحتوي على نكهة جميلة ولذيذة، كما أنه يمتاز بقوام مقرمش ولذيذ يتم تقديمه مع الشاي أو الحليب في وجبة الإفطار أو يمكن تقديمه للضيوف فهو رائع جداً وشهي، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بسكويت اليانسون والهيل المقرمش بالمنزل بخطوات سهلة وسريعة.
مكونات عمل بسكوت اليانسون والهيل
يتكون البسكويت من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ
- 3 أكواب من الدقيق.
- 2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- رشة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الشمر المطحون.
- ملعقة صغيرة ممسوحة من اليانسون المطحون.
- ملعقة كبيرة حليب بودر.
- ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.
- 2 حبة من البيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كوب من السكر.
- 3/4 كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
للوجه
- سمسم محمص.
- 2 ملعقة كبيرة حليب.
- صفار بيضة.
- ملعقة صغيرة من النسكافيه.
طريقة التحضير
بخطوات سهلة يتم تحضير بسكوت اليانسون والهيل وهي كما يلي:ـ
- في وعاء عميق نضيف البيض والفانيليا ورشة من الملح، ثم نضيف السكر ثم نخفق باستخدام المضرب اليدوي يصبح لون الخليط أبيض ويذوب السكر تماماً.
- ثم نقوم بإضافة الزيت ونستمر في خفق المكونات حتي يختفي الزيت، ثم نضيف الزبادي ونقلب المكونات مرة أخرى حتي تتجانس.
- بعد ذلك يضاف الحليب البودر والبيكنج بودر ونمزج المكونات، ثم نضيف الشمر واليانسون والهيل ونخلط المكونات حتي تتجانس مع بعضها البعض.
- نضيف الدقيق تدريجيًا ونستمر في الخلط حتي تتكون لدينا عجينة ناعمة وطرية غير لاصقة باليد.
طريقة تشكيل العجينة
- تقسم العجينة إلي جزئيين متساويين ثم نقوم بفرد كل جزء باستخدام النشابة حتي تصبح العجينة بسمك رقيق ومتوسط.
- ثم نقوم بتقطيع العجينة إلي دوائر متوسطة الحجم باستخدام أي شكل دائري.
- ثم نصنع تجويف صغير في منتصف كل دائرة باستخدام قطاعة دائرية صغيرة الحجم أو يمكن استخدام غطاء زجاجة صغير إذا لم تتوفر القطاعة.
- ترص دوائر العجينة في صواني قصيرة الحافة غير مدهونة، ثم نقوم بخفق البيض والحليب والنسكافيه جيداً في طبق صغير.
- ثم ندهن وجه قطع العجين بالخليط باستخدام فرشاة ثم يرش الوجه بالسمسم.
- بعد ذلك ندخل الصواني فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية في الرف الشبكي في المنتصف.
- يترك البسكويت داخل الفرن حتي ينضج ويأخذ اللون الذهبي يأخذ حوالي 17 دقيقة داخل الفرن.
- نخرجه من الفرن ويترك حتي يبرد تمامًا، ثم يقدم بالهنا والشفا.
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