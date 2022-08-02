نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل خبز الصاج بدون عجن ولا مجهود رطب وناجح خبز التورتيلا والشاورما الذي أثار ضجة في المقال التالي
خبز الصاج المميز أو كما يسمى بخبز التورتيلا وهو الذي يستخدم في عمل اشهى الساندوتشان المختلفة مثل الشاورما والبانية وغيرها من الاكلات الرائعة، وهو من انواع المخبوزات البسيطة التي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة ولا يحتاج إلى مجهود لذلك قد تهتم الكثير من النساء بتحضيره في المنزل بدلًا من شرائه، تابعوا معنا الآن هذا المقال للتعرف على خطوات تحضير خبز التورتيلا في المنزل.
طريقة عمل خبز الصاج في المنزل بخطوات بسيطة
اصنعي اشهى الاكلات المميزة التي يتم تحضيرها من خبز الصاج الرائع ويتم حشوه بأجمل الحشوات الشهية، أما عن طريقة تحضيره فهي كالاتي:
المكونات
- نصف كيلو من الدقيق الأبيض.
- ملعقة واحدة من السكر الناعم.
- رشة ملح.
- ملعقتين من الزيت.
- ملعقة من الخميرة.
- كوب من المياه الدافيء.
طريقة التحضير
- احضري وعاء انخلي بداخله الدقيق.
- ثم قومي بإضافة الملح إليه.
- اتركي الخليط جانبًا.
- في كوب الماء الدافىء أضيفي السكر، وقومي بالتقليب الجيد حتى يذوب السكر.
- أضيفي إلى الكوب أيضًا الخميرة.اتركي الخليط جانبًا لمدة دقيقتين حتى تختمر المياه بالخميرة وتفور بشكل واضح.
- أضيفي الزيت الى وعاء الدقيق، وقومي
- بفرك الدقيق به جيدًا، ثم أضيفي المياه بالخميرة.
- اعجاب المكونات مع بعض جيدًا لتكوين عجينة ناعمة ومتماسكة.
- توضع العجينة داخل الثلاجة لمدة ساعة ويتم تغطيتها.
- قومي بتقطيع العجينة الى عدة أجزاء.
- الفردي كل قطعة حتى تصبح بسمك خفيف جدًا.
- احضري طاسة واتركيها حتى تسخن ضعي بها قطعة العجين المفروم.
- اتركيها حتى يتغير لونها من أسفل.
- ثم اقلبي العجين على الجانب الآخر حتى تصبح ذهبية من كل الجهات.
- كما أنه في النهاية أصبح هكذا خبز التورتيلا جاهز يتم عمل كب الكمية الموجودة من العجين بنفس الخطوات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل خبز الصاج بدون عجن ولا مجهود رطب وناجح خبز التورتيلا والشاورما الذي أثار ضجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.