طريقة عمل خبز الصاج بدون عجن ولا مجهود رطب وناجح خبز التورتيلا والشاورما الذي أثار ضجة

خبز الصاج المميز أو كما يسمى بخبز التورتيلا وهو الذي يستخدم في عمل اشهى الساندوتشان المختلفة مثل الشاورما والبانية وغيرها من الاكلات الرائعة، وهو من انواع المخبوزات البسيطة التي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة ولا يحتاج إلى مجهود لذلك قد تهتم الكثير من النساء بتحضيره في المنزل بدلًا من شرائه، تابعوا معنا الآن هذا المقال للتعرف على خطوات تحضير خبز التورتيلا في المنزل.

طريقة عمل خبز الصاج في المنزل بخطوات بسيطة

اصنعي اشهى الاكلات المميزة التي يتم تحضيرها من خبز الصاج الرائع ويتم حشوه بأجمل الحشوات الشهية، أما عن طريقة تحضيره فهي كالاتي:

المكونات

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة من السكر الناعم.

رشة ملح.

ملعقتين من الزيت.

ملعقة من الخميرة.

كوب من المياه الدافيء.

طريقة التحضير