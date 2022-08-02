نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 وصفات طبيعية تقلل من ألم أسفل الظهر في المقال التالي

ألم الظهر من المشاكل الشائعة في جميع الاعمار حيث ان العمود الفقري هو الدعامة الاساسية للجسم كله كمان انه يوفر غلاف واقى للنخاع الشوكي ومع مرور الوقت يصاب كل شخص تقريبا بمشكلة في العمود الفقري، في هذا المقال سنعرض لكم بعض الوصفات التي تخفف من الالام الظهر بدلا من الاعتماد على الادوية المسكنة وهي وصفات طبيعية لا تضر ابدا. الريحان والكركم لتخفيف آلام الظهر: الطريقة الاولى الريحان: الريحان من الاعشاب الرائعة التي تستخدم لعلاج ألم الظهر وخاصة أسفل الظهر. نحضر وعاء على النار ونضع به اوراق الريحان الخضراء ونتركه حتى الغليان.

نطفئ النار ونتركه حتى يبرد ثم نضع ملعقة من العسل الابيض.

نتناول هذا المشروب مره يوميا حيث انه يساعد على تخفيف الآلام بالإضافة الى التخلص من تصلب العضلات. الطريقة الثانية الكركم: الكركم يتمتع بخصائص مضادة للالتهاب كما يستخدم لعلاج الم أسفل الظهر. نحضر وعاء نضع به ملعقة كبيرة من الكركم وملعقة من العسل نخلطهم جيدا حتى يتجانسوا.

نأخذ هذا الخليط ونضعه على منطقة الالم في الظهر وندلكه لمدة عشر دقائق ثم نغسله بالماء.

تكرر هذه الوصفة يوميا لتخفيف ألم أسفل الظهر. الحلبة والزنجبيل لتخفيف آلام الظهر: الطريقة الاولى الحلبة: نحضر وعاء نخلط به كمية من الحلبة المطحونة مع كمية من الحليب ونقلبهم جيدا حتى تصبح كالعجين.

نضع هذا الخليط في شاش ونضعها على المكان المصاب ونتركه لمدة نصف ساعة.

تكرر هذه الوصفة مره يوميا حتى يقل ألم الظهر. الطريقة الثانية الزنجبيل: نحضر وعاء نضع به كمية من الزنجبيل المطحون وقليل من الماء ونقلبهم حتى يتجانسوا ويصبح عجين.

نضع هذا الخليط على مكان الم الظهر ونتركه لمدة نصف ساعة ثم نغسل بالماء.

وتكرر هذه الوصفة يوميا حتى يقل ألم أسفل الظهر. طرق الوقاية من ألام الظهر: ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على الوزن الصحي.

النوم بطريقة غير مؤذية للظهر.

الجلوس بطريقة معتدلة مع استقامة الظهر.

عدم رفع الاوزان الثقيلة.

تجنب لبس الاحذية ذات الكعب العالي.

التوقف عن التدخين.

ابق دائما في حالة حركة. عمر شويل - جدة 5 وصفات طبيعية تقلل من ألم أسفل الظهر - ثقفني

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