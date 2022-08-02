مكون جبار ضعية فى الشامبو مش هتصدقي نعومة ولمعان شعرك الخشن المجعد وصفه جبارة عن تجارب كتير

يمكنكم إضافة مكونات في الشامبو لتنعيم الشعر ومنع الآثار السلبية التي تعود علينا من استخدام الشامبو على الشعر لأكثر من مرتين خلال الأسبوع الواحد، حيث أن الشامبو يعمل على تجفيف الشعر مما يجعله هائج ويصعب تصفيفه مما قد يؤدي أحيانًا إلى تكسرّه وتقصيفه، وسنقوم بتقديم بعض المكونات التي يمكنك إضافتها في الشامبو حتى يقلل من حدته على الشعر وتساهم أيضًا في ترطيب الشعر وتنعيمه تطويله وكذلك ملء الفراغات التي بداخله.

أفضل مكونات في الشامبو لتنعيم الشعر

يعد زيت شجرة الشاي من أفضل المكونات التي يمكنك إضافتها إلى الشامبو حتى تقل مخاطره وتزيد من فوائده بالنسبة إلى الشعر ويتم تحضيره كالآتي:-

قومي بإضافة ملعقتان صغيرتان من زيت شجرة الشاي بداخل زجاجة الشامبو التي تستخدمينها لشعرك والتي تناسب نوع الشعر.

رّجي زجاجة الشامبو جيدًا حتى يمتزج الزيت مع الشامبو ويصبح عبارة عن خليط واحد ممتزج ومتجانس تمامًا.

بللي شعرك قبل الاستحمام وقومي بشطفه بالشامبو الذي قمتي بتحضيره ودلكي فروة الرأس جيدًا وركزي على المناطق الفارغة من الشعر في رأسك.

ثم قومي بشطف شعرك بالماء الفاتر أو البارد وبعد الاستحمام قومي بتجفيفه أو اتركيه يجف بدون أي تدّخل ثم قومي بترطيبه بأي كريم مرطب مناسب.

استخدمي هذا الشامبو مرتين أو ثلاث مرات خلال الأسبوع الواحد وستلاحظي نتائج ممتازة بعد فترة قصيرة من الاستخدام.

إضافة القرنفل إلى الشامبو