نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة واحدة من هذا المكون سيخلصك نهائيا من حبوب الظهر والكتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة حبوب الظهر والكتف مشكلة تؤرق الكثير من السيدات والفتيات مستحضرات التجميل ليست حل لمشكلة حبوب الظهر حيث انها تحتوي على مواد كيميائية يمكن ان تتحسس منها البشرة ولكن أصبح من السهل التخلص من هذه الحبوب عن طريق الوصفات الطبيعية التي نحضرها في المنزل بمكونات موجودة في كل بيت في هذا المقال سنعرض لكي طرق التخلص من حبوب الظهر والكتف. خل التفاح لإزالة حبوب الظهر والكتف: مكونات الوصفة: ملعقة كبيرة من خل التفاح. كوب من الماء. طريقة الاستخدام: نحضر وعاء نضع به كوب الماء وملعقة من خل التفاح ونخلطهم جيدا نضع هذا الخليط على الاماكن المصابة.

نترك هذا الخليط لمدة عشر دقائق ثم يشطف بالماء الدافئ ونضع المرطب الخاص بنا.

تكرر هذه الوصفة مرتين في اليوم حتى تختفي الحبوب تماما. العسل والقرفة لإزالة حبوب الظهر والكتف: مكونات الوصفة: ملعقة كبيرة من العسل. ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة. طريقة الاستخدام: نحضر وعاء نضع به ملعقة العسل وملعقة القرفة ونخلطهم جيدا ليصبحوا كالعجين.

نترك هذا الخليط على الاماكن المصابة لمدة عشر دقائق ثم نغسله بالماء الفاتر.

تكرر هذه الوصفة مره يوميا الى ان تختفي الحبوب من الظهر والكتف. الصبار لإزالة حبوب الظهر والكتف: مكونات الوصفة: ملعقة كبيرة من جل الصبار. نصف ملعقة صغيرة من العسل. نصف ملعقة صغيرة من الكركم المطحون. طريقة الاستخدام: نحضر وعاء ونضع به الصبار والعسل والكركم ونخطلهم جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نترك الخليط على الظهر والكتف لمدة عشرون دقيقة ثم نغسله بالماء الفاتر ونضع المرطب.

تكرر هذه الوصفة مره يوميا الى ان يتم التخلص من حبوب الظهر والكتف تماما. النعناع الاخضر للتخلص من حبوب الظهر والكتف: مكونات الوصفة: كمية من النعناع الاخضر. كمية من الماء. طريقة الاستخدام: نقوم بطحن اوراق النعناع جيدا ثم نضيف الماء ونخلطهم جيدا حتى تصبح عجينة متماسكة.

نضع هذا الخليط على الظهر والكتف ونتركه لمدة ربع ساعة ونغسله بالماء الفاتر ونضع المرطب.

تكرر هذه الوصفة مره يوميا الى ان تختفي حبوب الظهر والكتف تماما.

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