نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والحناء البيضاء الرهيبة: في التفتيح يعطي بياض كالثلج ويزيل التصبغات والكلف2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقم لكم النشا والحناء البيضاء الرهيبة , حيث من منا لا يحلم ببشرة بيضاء ناصعة خالية من التصبغات والكلف وآثار الحبوب, لو عروسة وتحلمي تكوني يوم فرحك مميزة أو عندك مناسبة نفسك تكوني ملفته للأنظار أو سيدة ونفسك تكوني عروسة أمام زوجك باختصار شديد جاءنا لكم بالحل الخرافي بكريم خطير مش ممكن تغيريه تأني أبداً فهو روعة في التفتيح الفوري ويزيل التصبغات والكلف نهائياً من البشرة والجسم بطريقة خرافية وسريعة, ولو جسمك محتاج الترطيب فهو الخلاصة في الترطيب, وداعاً لشراء كريمات تفتيح أو عمل ماسكات طبيعية فهذا الكريم هو المعجزة لكي, يعمل الكريم علي تنظيف الجسم والبشرة يعطى نعومة فائقة ونضارة طبيعية, مع هذا الكريم الرائع الذي يتحدث عنه مقالنا هذا من خلال موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل النشا والحناء البيضاء الرهيبة في التبييض بشكل مبهر وتحدي٢٠٢٢

مكونات عمل النشا والحناء البيضاء الرهيبة في التفتيح للحصول علبي بشرة خالية من العيوب

سوف نتعرف من خلال هذا المقال علي مكونات الكريم مكونات سهلة وبسيطة موجودة في كل مكان وهي كما يلي:-

٢ملعقة من النشا.

١ملعقة من الحناء البيضاء.

بشر نصف صابونة أي صابون مفضل لديك.

٢ملعقة من زيت الزيتون.

نصف كوب من الخل.

ملعقة من الفازلين.

طريقة التحضير

اليوم سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سريعة جدا وفعالة وهي كالتالي:-

نضع بشر نصف صابونة في طبق ونقوم بوضع الخل ملعقة تلو الأخرى مع التقليب المستمر لتذوب الصابون جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع ٢ملعقة من النشا ونقلب جيداً ثم نضيف ملعقة من الحناء البيضاء ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط. ثم نضع ٢ملعقة من زيت الزيتون ونخلطهم جيداً ثم نضيف ملعقة من الفازلين . ونقلب الخليط جيداً لتمتزج كل المكونات يصبح الخليط كريمي ناعم جداً. لو وجدتي صعوبة في التقليب فمن الممكن ضرب المكونات في الخلاط الكهربائي مع الحفاظ علي ترتيب المكونات مثل ما شرحنا في السابق.

طريقة الاستخدام

أليكم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالاتي:-.

نقوم بغسل الجسم والبشرة بماء دافئ حتي تتفتح المسامات لضمان نتائج مبهرة.

ثم نجفف الجسم جيداً ثم نقوم بوضع الكريم علي الجسم كله والبشرة ونوزعه بحركات دائرية خفيفة.

نترك الكريم ربع ساعة حتي يجف تماماً في أثناء الربع ساعة نقوم بحركات دائرية من الحين والآخر.

بعد الربع ساعة نحضر لوفه مغربية أو عادية الموجود نقوم بفرك الكريم من على الجسم بحركات خفيفة أما البشرة نقوم بفرك البشرة باليد بحركات خفيفة.

بعد ذلك نغسل الوجه والجسم جيداً بماء دافئ ثم ماء بارد لقفل المسامات.

سوف تلاحظين الفرق والترطيب هائل من الممكن وضع لوشن بعد الحمام لمزيد من النعومة والترطيب.

فوائد النشا والحناء البيضاء الرهيبة لبشرة خالية من العيوب

الأن مع فوائد مذهلة لهذا الكريم رائعة جدا وهي كالآتي:-