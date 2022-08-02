نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امنع السمنة بـ 7 طرق بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استهلاك الأطعمة الدسمة وقلة النشاط يؤدي إلى زيادة الوزن. ترتبط الإصابة بالسمنة في الصيف في الغالب بالحفلات والخروج وتناول الآيس كريم والمشروبات الحلوة.

منع زيادة الوزن

واستكمالا لهذا المقال، اقترح موقع ثقفني توصيات يمكن أن تمنع السمنة. اقرأ الحيل لمنع زيادة الوزن في هذه المقالة.

تناول حلوى الفاكهة

على الرغم من أن الآيس كريم من أفضل الحلويات الصيفية، إلا أن الاستهلاك المفرط له بسبب ارتفاع كمية السكر سيؤدي بالتأكيد إلى زيادة الوزن. من أفضل بدائل الآيس كريم مجموعة متنوعة من فواكه الصيف التي يمكن تناولها على شكل عصير بارد بالإضافة إلى المذاق اللذيذ ، كما أنها تستفيد من كمية كبيرة من الفيتامينات.

تناول السلطة على العشاء

عادة ما يتم استخدام الأطعمة الجاهزة بشكل أكبر أثناء السفر ولكن يجب معرفة أن هذه الأطعمة تحتوي على الكثير من الدهون المشبعة مما يؤدي إلى تراكم الدهون في أنسجة الجسم وخاصة في البطن. لكن من الأفضل استبدال هذه الأطعمة بالخضروات على العشاء. بالطبع ، تناول الخضار مع بعض الزبادي والجبن سيساعدك على الشعور بالشبع.

ممارسه الرياضة

بالإضافة إلى الراحة في أيام العطلات ، يجب ألا تنسى أن تكون نشطًا. بالطبع من الضروري تجنب ممارسة الرياضة في الساعات الحارة وممارسة التمارين في الصباح الباكر أو في المساء. خذ نزهة يومية على الأقل بجدية. إذا أمكن، يجب أن تكون التمارين في الماء جزءًا من الأنشطة البدنية لأنها تساعد على تحسين تدفق الدم وتقوية العضلات.

اتبع النظام الغذائي

يجب ألا تغير العطلات الصيفية والسفر من النظام الغذائي. خلال هذه الفترة، يظل الكثير من الناس مستيقظين في وقت متأخر من الليل ويستيقظون في وقت متأخر من الصباح، لذلك لا يرغبون في تناول الإفطار عادةً. يؤثر اضطراب الأكل هذا، إلى جانب تناول الوجبات الخفيفة ، بشكل خطير على زيادة الوزن.

اختر وجبات خفيفة صحية

تزيد أيام الصيف الطويلة من الرغبة في تناول الطعام في المساء ، لكن الأطعمة المريحة مثل رقائق البطاطس ليست خيارًا جيدًا لتناول وجبة خفيفة. لإرضاء الجوع بين الوجبات، من الأفضل استخدام مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات، ومن ناحية أخرى، فإن الألياف العالية لها تأثير ممتاز في مقاومة الجوع.

اشرب مشروبات طبيعية

قد تجعلك العصائر الصناعية والمشروبات الغازية تشعر بالبرودة في البداية ، ولكنها لا تزيد فقط من العطش بسبب ارتفاع السكر ، ولكنها ستؤدي تدريجياً إلى زيادة الوزن. إلى جانب الماء ، يوصى بتناول شاي الأعشاب في أيام الصيف ، والتي يمكن تناولها باردة مع إضافة القليل من العسل. بالإضافة إلى تخفيف الشعور بالعطش ، تساعد هذه الأنواع من الشاي أيضًا في التخلص من النفايات ، بل إنها فعالة في تسهيل حرق الدهون.

نم جيداً

قلة النوم من أهم عوامل السمنة لأنها تؤثر على الشهية. كما أن الأرق ليلاً يزيد من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة. بالإضافة إلى التحكم في الشهية، فإن النوم الكافي والمثالي يساعد أيضًا في تقليل التوتر الذي يلعب دورًا خطيرًا في حدوث السمنة.