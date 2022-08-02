‏كيفية تبييض اليدين والوجه في 15 دقيقة؟ خلطات مذهلة لتبييض اليدين سريعا

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عمر شويل - جدة خلطة لتبييض اليدين سريعا مع ظهور الاسمر في البشرة تشعر البعض بالاحراج حيال ذلك وتبدا بالبحث عن أفضل الطرق الآمنة في تفتيح البشرة وبغض النظر عن الكريمات التي تباع في مركز التجميل لا نجد لها فائدة في تبييض البشرة بل العكس نجد لها اضرار جانبية نتيجة تأثير المواد الكيميائية التي تحتويها ، فلا يوجد هناك أفضل من الخلطات الطبيعية المجربة التي تعالج الجلد بشكل عام، فإن جلد اليدين يتعرض دوما لاشعة الشمس الضارة ويصبح داكنًا اللون ويبدو غير جمالي اطلاقا، ويسبب إزعاجًا نفسيًا لكل امرأة واجهت تلك المشكلة، ولذلك نود اليوم أن نتحدث عن كيفية تفتيح بشرة يديك سريعا.

كيفية تفتيح بشرة يديك سريعا

تفتيح اليدين بالليمون من افضل ما تم اتباعه في عالم الوصفات الطبيعية، حيث يحتوي الليمون على عناصر تعمل سريعا على تفتيح البشرة وازالة الحبوب والبقع، وحين دمج الليمون مع بعض من المواد الطبيعية تحصلين على نتيجة مبهرة.

المكونات

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من الحليب السائل.

ملعقة صغير ماء ورد.

طريقة الاستعمال

في وعاء يتم مزج المكونات معا. نطبق الخليط على اليدين بحركات دائرية لكي تمتص البشرة الخليط. نترك الخليط لمدة نصف ساعة على اليدين. ثم تشطف بالماء الفاتر، ينبغي تكرار الوصفة مرتين من كل اسبوع.

خلطة اليقطين المهروس لتفتيح البشرة

تعددت فوائد اليقطين المذهلة على البشرة وحين اضافة عليه الحليب والليمون يتكون لديكي مزيج فعال في بييض اليدين.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من مهروس اليقطين.

ملعقتان من الحليب السائل.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

الطريقة

تخلط المكونات جميعها معا جيدا. نغمس اليدين في الخليط مع الفرك لدقيقة. نترك الخليط على اليدين لمدة 15 دقيقة. يشطف بعد انتهاء المدة بالماء الفاتر.

تفتيح اليدين من أول استعمال

يعتبر زيت الخروع من الزيوت الطبيعية التي تمنحك بشرة بيضاء خالية من العيوب، حيث يساعد زيت الخروع على تنقية البشرة والتخلص تدريجيا من أثار الحبوب والنمش، وحين نوزع ملعقة من زيت الخروع على الوجه واليدين مرتين من كل اسبوع ستلاحظين ترطيب ونضارة بشرتك في وقتا قصير.

تفتيح البشرة بالنشا

مع النشا ستحصلين على بشرة أكثر نعومة وبياضا، وذلك يرجع إلى استخدام النشا كمقشر طبيعي للوجه، وحين خلط النشا بقطرات من عصير الليمون تلاحظين الفرق بنفسك.

المكونات

ملعقة من النشا.

ملعقة من عصير الليمون.

الطريقة

نبدأ بخلط النشا مع عصير الليمون.

نتطبق الخليط على الوجه.

نترك الخليط حتي مرور ساعة.

نشطف الوجه من بعدها بالماء الفاتر.

الجلسرين لترطيب وتفتيح البشرة

الجلسرين هو أحد المستحضرات الذي يعمل سريعا على ترطيب البشرة لفترة طويلة، بجانب قدره الهائلة على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة والنمش والتخلص تماما من آثار الحبوب، وحين السعي وراء علاج البشرة حتما تطبيق يوميا ملعقة صغيرة من الجلسرين على الوجه واليدين سترين النتيجة من أول استعمال.

وصفة لتفتيح البشرة واليدين باستخدام زيت الخروع

زيت الخروع هو من الوصفات الفعالة والقوية في تبييض البشرة، وذلك بفضل خصائصه المذهل. التي تساعد في تقليل عملية ظهور التجاعيد والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات التي تظهر على الوجه نتيجة استخدام لمساحيق التجميل فترات طويلة، ومن أجل حصولك على نتيجة فعالة عليكي بالالتزام في استعمال زيت الخروع نصف ملعقة يوميا ولمدة اسبوع.

فوائد الخلطات الطبيعية للبشرة

تعتبر الوصفات الطبيعية من افضل اقوي الطرق المتبعة في تبييض البشرة والعناية بها، وذلك كونها من مواد طبيعية تعمل على تغذية البشرة بعمق لتمنحها التغذية المثالية لتصبح بشرة أكثر حيوية واشراقا، كما تخلصك من البقع والتصبغات التي تؤثر على البشرة بشكل ملحوظ، لتصبح بشرة خالية من العيوب.

خلطة الزبادي لتفتيح البشرة واليدين سريعا

تعتبر وصفة الزبادي من أقوى الوصفات التي تساعد في علاج مشاكل البشرة سواء التصبغات والبقع والنمش، وذلك بفضل المكونات الطبيعية التي تحتويها التي تلعب دورا هاما في تبييض الوجه واليدين بسرعة فائقة، وذلك عن طريق توزيع نصف ملعقة يومياً على البشرة وسترين النتيجة بنفسك.