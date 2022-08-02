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عمر شويل - جدة بالإضافة إلى كونها غير جذابة وغير صحية ، قد تسبب الأظافر التالفة أضرارًا صحية خطيرة على المدى الطويل. الأظافر جزء من أجسامنا تُستخدم في الحياة اليومية وقد تتلف أثناء هذا الاستخدام. بمساعدة الأظافر نخدش الأشياء، تذكر أنها يمكن أن تحمي أصابعنا.

أفضل مقوي للأظافر بالأعشاب

تتسبب العديد من العوامل في إتلاف الظفر والجلد المحيط به؛ من بين هذه الأشياء، يمكن أن نذكر غسل اليدين المتكرر والعمل البدني وغسل الأطباق بدون قفازات. كن معنا في هذه المقالة لتعريفك بأفضل مقوي للأظافر بالأعشاب .

زيت الليمون

أفضل مقوي للأظافر هو الليمون. يحتوي الليمون على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات ومطهرة ومضادة للالتهابات. قوة هذه الفاكهة كبيرة في قدرتها على تطهير الجسم من السموم. لهذا السبب ينصح باستخدام الليمون إذا كنت تحبين أظافر صحية. إذا لم يكن لديك إمكانية الوصول إلى الليمون نفسه، فمن خلال تحضير زيته، ستتمكن من تغذية بشرتك عن طريق تحفيز تدفق الدم. سيساعدك استخدام زيت الليمون على التخلص من الزيوت الزائدة بالإضافة إلى تطهير يديك. لاستخدام خواص هذه المادة لتقوية الجلد حول الأظافر، أضيفي بضع قطرات منها إلى الصابون السائل حتى تصبح بشرتك وأظافرك لامعة وصحية.

زيت إكليل الجبل

بالإضافة إلى رائحته المنعشة للغاية وفي نفس الوقت مهدئة للإنسان والبيئة المحيطة، يظهر هذا الزيت تأثيرًا رائعًا في علاج العديد من الأمراض الجلدية مثل البكتيريا والفطريات. يعمل زيت إكليل الجبل مثل زيت الليمون على تسريع الدورة الدموية ويجعل بشرتك أكثر نضارة ، لذلك بالإضافة إلى تقوية الأظافر، فهو يساعد أيضًا في تجديد البشرة من حولها. لعلاج فطريات الأظافر، يمكنك استخدام زيت إكليل الجبل على أظافرك يوميًا.

زيت السمسم

من الزيوت المستخدمة في معظم المنازل وبغض النظر عن مقدار ما نقوله عن الفوائد الفريدة لهذا الزيت هو زيت بذور السمسم. يمكنك بسهولة استخدام هذا الزيت لتقوية الأظافر التالفة أو الجلد التالف حول أظافرك. يستخدم زيت السمسم كمرطب عميق ومرطب للبشرة والأظافر. هذا الزيت مصدر غني بالمعادن والأحماض الدهنية التي تمنع تلف أظافرك.

زيت الزيتون

زيت الزيتون مادة مرطبة وشفائية للغاية يمتصها الجلد بسهولة. يتم استخدامه كأفضل مقوي للأظافر والجلد حول الظفر. زيت الزيتون غني بفيتامين E الذي يساعد في النمو السريع للأظافر. يزيد استخدام هذا الزيت من مرونة الأظافر ويمنعها من التكسر والتلف.

زيت اللوز الحلو

زيت اللوز الحلو مقوي رائع للأظافر. هذا الزيت النباتي غني بمضادات الأكسدة الأساسية، وأحماض أوميغا 6 و 9 الدهنية ومختلف فيتامينات المجموعة ب. فقط بضع قطرات من هذا الزيت، بالإضافة إلى إصلاح الجلد حول أظافرك، يجلب أيضًا لمعانًا لأظافرك.