هيبقي ناعم زى الهنود.. كيراتين قوي لفرد الشعر الخشن في المنزل بطريقة طبيعية بدون مواد ضارة

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تعرفي على كيفية تحضير أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر في منزلك وبمكونات موجودة في مطبخك، حيث أن عملية فرد الشعر لا يجب أن تتم باستخدام ماكينات الفرد الحرارية لأنها تعمل على حرق الشعر وجعله تالف أكثر مما كان عليه ويحتاج إلى معالجته وقت أقل، في حين أنه يمكنك توفير كل هذا الوقت في معالجته في استخدام خلطات طبيعية يمكنك تحضيرها في منزلك وبنفسك وبتكلفة قليلة جدًا، وسنقوم بتقديم بعض الخلطات في السطور التالية من مقال اليوم. أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن يمكنك تحضير الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر بالاعتماد على واحدة من الوصفات التالية:- وصفة جل الصبار وزيت الزيتون لفرد الشعر المكونات المطلوبة:- أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب كبير من عصير الجرجير.

ملعقتان كبيرتان من الصبار.

فصان من الثوم.

شرائح بصل.

زيت لافندر. خطوات تحضير وصفة زيت الزيتون لفرد الشعر:- أول خطوة تتمثل في خلط جميع المكونات مع بعضها ثم قومي بوضعها داخل الخلاط الكهربائي حتى يتم طحنها جيدًا حتى تصبح متجانسة وناعمة تمامًا.

اغسلي شعرك أولًا بماء ساخن ثم قومي بتطبيق الخليط على شعرك من أول فروة الرأس حتى أطرافه ودلكي جيدًا.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي واتركي الخليط على شعرك لمدة تصل إلى أربع ساعات ثم قومي بشطف شعرك بماء بارد.

يمكنك تكرار هذه الخلطة مرة أو مرتين من كل أسبوع وستجدي نتائج ممتازة بعد أول أسبوعين من استخدامها. وصفة عصير الليمون وزيت الزيتون لفرد الشعر المكونات المطلوبة:-

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

نصف كوب كبير من حليب جوز الهند.

ملعقة واحدة من نشا الذرة. خطوات وطريقة عمل وصفة عصير الليمون وجوز الهند للشعر:- اخلطي كل المكونات في علبة صغيرة وقلبي جيدًا بملعقة خشبية حتى تتجانس المكونات تمامًا.

اغسلي شعرك جيدًا بماء دافئ ثم قومي بتقسيمه إلى قسمين وقومي بفرده على شعرك بواسطة فرشاة صبغ الشعر.

صففي شعرك وارفعيه على شكل كعكة ثم قومي بتغطيته بغطاء بلاستيكي حتى تحافظي على دفء الخلطة ثم قومي بشطف شعرك بعد ساعتين. وصفة الحليب والعسل يتم وضع ملعقتين من الحليب في إناء عميق، ويضاف له نصف ملعقة من العسل وتقلب المكونات معًا بطريقة جيدة حتى أن نحصل على خليط متجانس.

بعد الانتهاء من المزج يتم توزيع الخليط على خصلات الشعر بشكل متساوي حتى أن نتأكد من أنه يغطي الشعر كليًا يترك الخليط على الشعر لمدة لا تزيد عن ساعتين ومن ثم يتم شطف الشعر بالماء البارد. عمر شويل - جدة هيبقي ناعم زى الهنود.. كيراتين قوي لفرد الشعر الخشن في المنزل بطريقة طبيعية بدون مواد ضارة - ثقفني

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