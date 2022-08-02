“ضاع وقتك في تقميع البامية” هتقمعي أكبر كمية من البامية في خمس دقائق

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عمر شويل - جدة كثير من الاشخاص يحبون البامية ولكن ربات البيوت يملون من تقميع البامية لأنها تأخذ الكثير من الوقت والجهد ولكن في هذا المقال سنعرض لكي طريقة سهله ورائعة لتقميع البامية. طريقة عمل البامية: مكونات البامية: نصف كيلو بامية. ثلث كوب من السمن. بصلة كبيرة مفرومة. ملعقة من الثوم، ملح، فلفل اسود. كوب ونصف صلصة طماطم. ملعقة صغيرة من البهارات. طريقة التحضير: نقمع البامية عن طريق مبشرة البصل نأتي بالجزء الجانبي من المبشرة الذي يشبهه السكين ونضع رأس البامية بها ونلفها ستنقطع الراس معكى بكل سهولة.

نحضر وعاء على النار نضع به السمن ثم نضيف البصل ونحمره لمدة عشر دقائق او الى ان يصبح لونه ذهبي.

بعد ذلك نضيف الثوم ونقلب لمدة دقيقة ثم نضيف البامية ونقلبها باستمرار نضع كوب من الماء والصلصة ونقلب جيدا.

ثم نضيف الملح والبهارات والفلفل الاسود ونقلب جيدا، نغطى الوعاء ونتركه لمدة ثلاثون دقيقة مع استمرار التقليب كل خمس دقائق.

عند تمام النضج نطفئ النار ونضعها في طبق التقديم ونقوم بعصر ليمونة. طريقة عمل البامية الويكا: المكونات: اثنان كوب بامية مقطعة شرائح. ثلاثة كوب شوربة فراخ. ملعقة صغيرة فلفل اسود، كزبرة ناشفة. أربع فصوص ثوم مفروم. ملعقتان كبيرتان من السمن. ملعقة صغيرة شطة، ملح. طريقة التحضير: نضع الشوربة على النار حتى تغلى ثم نضيف البامية حتى تمام النضج.

في مقلاة صغيرة نضع الثمن والثوم والكزبرة والفلفل الأسود والشطة ونقلبهم جيدا حتى يتحول الى اللون الذهبي.

نضيف خليط الثوم على الشوربة والبامية ونترك الخليط حتى يثقل ونخرجه من الوعاء ونضعه في طبق التقديم بجانب الارز. طريقة عمل البامية الناشفة: المكونات: كوب من البامية الناشفة المطحونة. اثنان ونصف كوب ماء. سبع فصوص ثوم مفروم. ثلاث ملاعق كبيرة زيت. مكعب من مرقة الدجاج. ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة، ملح، فلفل اسود. طريقة التحضير: نحضر وعاء على نار متوسطة ونضع به الزيت والثوم ونقلب حتى يصبح اللون ذهبي فاتح.

ثم نضيف الكزبرة الناشفة والبامية والملح ونقلب قليلا ونضيف الماء ومكعب المرق والفلفل الاسود ونقلب جيدا.

نترك البامية حتى الغليان ثم نطفئ النار وتقدم.

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