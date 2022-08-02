انت الان تتابع خبر. أقوى تمارين الهيت للنساء في المنزل لنحت الجسم وتشكيل عضلاته والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد التدريب المتقطع عالي الكثافة HIIT تمريناً مناسباً لأولئك الذين لا يملكون متسعاً من الوقت للذهاب إلى الصالات الرياضية أو الذين يشعرون بالملل. يتمتع تمرين HIIT بالفعالية نفسها في إعادة تشكيل الجسم التي توفرها التمرينات التقليدية، حتى إنه أكثر متعة وتحدياً.

هناك العديد من الطرق للقيام بتمارين متقطعة عالية الكثافة، ولكن القاعدة الثابتة هي: اعملي بجدٍّ لبضع ثوانٍ؛ لرفع معدل ضربات قلبك، ثم خذي وقتاً للراحة لثوانٍ، وكرري الجولات. على عكس التمارين الهوائية التقليدية (الركض، والسباحة، وركوب الدراجات، وما إلى ذلك)، التي تعمل بوتيرة معتدلة وثابتة لفترات طويلة (عادةً 30 دقيقة فأكثر)، بينما تعد تمارين HIIT لاهوائية - أي لا تستخدم الأكسجين كمصدر أساسي للطاقة.

نظراً إلى أن تمارين HIIT مكثفة جداً، فلا يمكن ببساطة أداؤها لفترة طويلة. عادةً ما تكون فترات العمل أقل بكثير من 60 ثانية (قد تكون فترات الراحة أطول أو أقصر؛ اعتماداً على مدى صعوبة نوبات العمل)، وعادةً ما يستغرق التمرين بأكمله 20 دقيقة أو أقل.

أنواع تمرين الهيت للنساء

قومي بأداء جولتين لكل تمرين على التوالي لمدة 30 ثانية، والراحة لمدة 15 ثانية بين المجموعات. بعد إكمال جولة واحدة، استريحي لمدة دقيقة تقريباً، ثم كرري من 3 إلى 5 جولات ومدة التمرين: 20-30 دقيقة.

تمرين القرفصاء يعمل تمرين القرفصاء على شد عضلات الجسم

قفي مع مباعدة قدميك واجمعي ذراعيك أمام صدرك؛ لمساعدتك على التوازن. قومي بتدوير قدميك إلى الخارج (كما لو كنتِ تقفين على العشب وتحاولين ثنيه تحت قدميك). ابدئي بخفض جسدك، وادفعي ركبتيك بعيداً عن بعضهما واجلسي للخلف كما لو كنتِ تجلسين على كرسي. اذهبي إلى أدنى مستوى ممكن مع إبقاء رأسك وعمودك الفقري وحوضك في خط مستقيم.

اخرجي من القرفصاء وقومي بلف جذعك إلى اليسار، وارفعي ركبتك اليسرى في الهواء 90 درجة. اضغطي عضلات بطنك. اعكسي الحركة وكرري القرفصاء مع الالتواء للجانب الآخر.

الأزمة يساعدهذا التمرين في تقوية وشد الجسم

بعد الوقوف، ارفعي ذراعيك بشكل مستقيم، لفي جذعك إلى اليسار بينما ترفعين ركبتك اليسرى وتسحبين ذراعيك لأسفل، كما لو كنتِ تقومين بضربة في الركبة. شدّي عضلات بطنك، في محاولة لتقريب الضلوع والوركين معاً.

المراوغة يعد هذا التمرين من تمارين الهيت عالية الكثافة لتشكيل عضلات الجسم

قفي مع ضمّ القدمين معاً وذراعيك إلى جانبيك، وعلى استعداد لإلقاء اللكمات المستقيمة. حركي قدميك إلى يسارك وانزلي القرفصاء العميق مع جعل القدمين خارج عرض الكتفين. عندما تنزلين القرفصاء، اضربي ذراعك اليمنى مباشرة، ثم حركي إلى اليمين واستخدمي ذراعك اليسرى. يوصى بممارسة تمارين الهيت مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

فوائد تمارين الهيت للنساء

وفقاً للكلية الأمريكية للطب الرياضي (ACSM)، يمكن أن تحرق تمارين HIIT سعرات حرارية في الدقيقة أكثر من التمارين الرياضية، ما يجعلها خياراً أفضل للقلب، عندما يكون لديك وقت قصير.

الفائدة الكبيرة الأخرى لتمارين الهيت HIIT هي تأثيرها على التمثيل الغذائي الخاص بك؛ أي تجعلك تحرقين المزيد من السعرات الحرارية، بما في ذلك المزيد من الدهون حتى بعد التمرين.