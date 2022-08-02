انت الان تتابع خبر رجيم صيفي من خبراء وأطباء يعتقدون أنه قادر على إنقاص الوزن 4 كيلوغرام في أسبوعين فقط والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في النهاية، لا بد من التذكير بوجوب استشارة الطبيب المختص قبل البدء بهذا الرجيم وغيره من أنواع الحميات الأخرى، لإجراء الفحص اللازم وتقديم الحمية التي تناسبك بشكل خاص رجيم صيفي لانقاص الوزن بحدود 4 كيلوغرام في أسبوعين فقط، لأن الصيف يبقى فصلاً مميزاً لإنقاص الوزن والتخلص من الدهون والسعرات الحرارية.

التوت والفراولة يحتوي التوت بكافة أنواعه إضافة إلى الفراولة، على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف، كما أنها تعد مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية بعدد قليل جدًا من السعرات الحرارية ما يحسن الهضم.

الزبادي ومنتجات الألبان.يُعد الزبادي ومنتجات الألبان قليلة الدسم مصدرًا ممتازًا للبروتين والكالسيوم، وقد تساعد كثيرًا في فقدان الوزن خلال الصيف، وذلك عند تضمينها في نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية

الفاصوليا الفاصولياء هي بديل ممتاز للحوم، كونها مصدر للبروتين والألياف، ما يجعلها وجبة خفيفة مشبعة مثالية بأقل عدد من السعرات الحرارية.

المانجو تتضمن المانجو كمية كبيرة من السوائل، والبوتاسيوم، والألياف، وفيتامين أ، وفيتامين ج، وتأتي بعدد قليل من السعرات الحرارية كذلك.

أما بالنسبة للأطعمة التي يجب تجنبها في الرجيم الصيفي فهناك قائمة مطولة بالأطعمة، ونذكر منها ما يأتي:

الوجبات السريعة لا يُنصح بتناول الوجبات السريعة بكثرة سواء عند اتباع رجيم أم لا وخصوصًا خلال فصل الصيف، وذلك لأنها تتضمن نسبة عالية من الزيوت والدهون، كما أنها في أغلب الأحيان قد لا تكون مطهوة بالشكل المطلوب، ما يُسبب عسر الهضم والتسمم الغذائي.

اللحوم الحمراء يمكن أن يكون هضم اللحوم الحمراء متعبًا للمعدة خلال فصل الصيف بسبب احتوائها على نسبة عالية من البروتين والدهون، لذا يُفضل تجنبها عند اتباع رجيم الصيف.

التوابل

تعمل التوابل مثل الفلفل، والكمون، والزنجبيل، والقرفة، وجوزة الطبيب على تعزيز معدل الأيض وتسخين الجسم، وبالتالي عدم الشعور بالارتياح بحال تناولها في أيام الصيف الحارة منتجات الألبان تتضمن منتجات الألبان نسبة عالية من الدهون، والتي بدورها قد تؤدي إلى توليد الحرارة، وبالتالي حدوث مشكلات عدة في المعدة والجهاز الهضمي بأكمله، إضافة إلى أن منتجات الألبان قد تتعرض لسوء التخزين وتفسد في أيام الصيف، ما يسبب اضطرابات المعدة.

المشروبات السكرية يكثر استهلاك المشروبات السكرية والمشروبات الغازية الباردة في فصل الصيف، بالرغم من أنها لا تحمل أي قيمة غذائية تذكر، بل أن تناولها بكثرة يؤدي إلى زيادة كمية السعرات الحرارية المتناولة خلال اليوم، حتى أنها قد تسبب جفاف الجسم، وإلحاق الضرر بالكلى. لذا يفضل استبدالها بالمشروبات الطبيعية الباردة التي يمكن تحضيرها بكل سهولة في المنزل باستخدام الخضراوات والفواكه المسموحة.

في النهاية، لا بد من التذكير بوجوب استشارة الطبيب المختص قبل البدء بهذا الرجيم وغيره من أنواع الحميات الأخرى، لإجراء الفحص اللازم وتقديم الحمية التي تناسبك بشكل خاص