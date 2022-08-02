ودعى شعرك الخشن مع وصفة الكوكاكولا فرد الشعر بطريقة طبيعية نتيجه مش هتتوقعيها

تنفق البنات والسيدات آلاف الجنيهات لفرد الشعر الخشن والمجعد في مراكز التجميل والكوافيرات، وذلك بواسطة المواد الكيميائية مثل الكيراتين، وعلى الرغم من أنها مواد فعالة تقوم بفرد الشعر بنسبة كبيرة وجعله ناعماً وأملس، إلا أنها تضر الشعر بنسبة أكبر وتتسبب في تساقطه، وجعله أسوء عند إنبات الشعر الجديد، لذا ينصح أطباء الجلدية بالبحث عن طرق أخرى أكثر أمانا لفرد الشعر الخشن والمجعد تجنبا لتلف الشعر وهلاكه، ومن أشهر هذه الطرق هو استخدام المشروبات الغازية مثل الكوكا كولا لفرد الشعر، حيث يعتبر من أقوى المنتجات المستخدمة في فرد الشعر بسهولة، وسوف نتعرف على طريقة استخدامه على الشعر.

فوائد الكوكاكولا على الشعر

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا فيديوهات لفتيات يقمن بغسل شعورهن ب الكوكاكولا، ويعرف الكثيرين أن المشروبات الغازية بصفة عامة ضارة بالجسم وتسبب له أضرار كثيرة فكيف لها فوائد على الشعر؟ والحقيقة أن الإفراط في استخدام الشئ يؤدي إلى حدوث أضرار بالغة، لذا ينصح باستخدام الكوكاكولا بكمية بسيطة وعدد مرات أقل، وسوف نتعرف على أهم فوائدها على الشعر.

يساعد على لمعان الشعر وتقويته.

يعمل على فرد الشعر الخشن والمجعد بسبب احتوائه على حمض الفوسفوريك.

زيادة كثافة الشعر بسبب وجود السكر داخل الكوكاكولا.

طريقة فرد الشعر الخشن والمجعد باستخدام الكوكا كولا

تحتوي المشروبات الغازية مثل الكوكا كولا على العديد من المكونات مثل، سكر، حمض الفوسفوريك، الكافيين، لون طعام صناعي، وكذلك منكهات طبيعية، لذا تعمل وضع تلك المكونات على الشعر على فرد خصلات الشعر المموجة، بالإضافة إلى ظهوره بمظهر كثيف ولامع، لذا تستخدم الفتيات الكوكاكولا في غسيل الشعر وفرده وتنعيمه.

مكونات فرد الشعر بالكوكاكولا

عبوتين من الكوكاكولا الكانز أو 2 كوب من الكوكاكولا.

كوب من ماء الورد.

أي نوع كريم للشعر.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير