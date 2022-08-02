يشتد البحث على أفضل الطرق للتخلص من علامات تقدم السن التي تظهر عليهن مع مرور الوقت، حيث أن المستحضرات المصنعة مثل البوتكس وغيرها يسبب أضرار بالغة، ولاسيما سعرها الذي لا تتحمله الكثير من السيدات ذلك بالإضافة إلى عمليات التجميل لشد البشرة والتي يكون لها آثار جانبية على المدى البعيد واحتمال نجاحها ضئيل، لذلك نوفر لكم مجموعة فعالة من الوصفات الهندية لتنوير البشرة وشد التجاعيد وإزالة البقع من أول استخدام وذلك للتطبيقات والاستفادة منها طبيعيا والاستغناء عن كافة المصادر الأخرى، حيث تظل المكونات الطبيعية هي الأفضل لصحة البشرة ونضارتها ولا تسبب أي أضرار أو تأثيرات على المدى البعيد والأن إليكم ذلك الوصفات الطبيعية الهندية التي تغنيكي من شراء المواد الكيميائية.

وصفات هندية لتنوير البشرة وشد التجاعيد وإزالة البقع من أول استخدام

تتمثل الوصفات الطبيعية لشد التجاعيد وتفتيح البشرة فيما يلي:

خلطة بياض البيض والنشا

يعمل بياض البيض على شد البشرة وتفتيحها فضلا عن توحيد لون البشرة، أما النشا للتخلص من عيوب البشرة الممثلة في البقع والتجاعيد وإزالة الجلد الميت.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم وضع ملعقة كبيرة من النشا في طبق صغير، ثم تنزع البياض من الصفار ويضاف بياض البيضة إلى النشا.

يقلب الخليط معا للحصول على قوام متماسك ويوزع بأصابع اليد أو فرشه على الوجه.

يترك لمدة خمسة عشر دقائق ويغسل بماء فاتر علي أن تكرر الوصفة أسبوعيا.

خلطة الكركم وبياض البيض

الكركم من أكثر المواد الطبيعية فاعلية في توحيد لون البشرة وتفتيحها من أول تجربة، فضلا عن تغذية البشرة، أما بياض البيض فيشد البشرة ويعيد إليها رونقها واستخدام كلا من بياض البيض والكركم يعتبر بمثابة كولاجين طبيعي للبشرة.

طريقة التحضير والاستخدام