بسبوسة الحلواني في ثواني بالطعم الاصلي

الحلويات الشرقية من أنواع الحلويات المفضلة لدى عدد ضخم من الأشخاص وقد يصل هذا العدد إلى الملايين لذلك فإن تعلم صنع هذه الحلويات في المنزل من الأمور الهامة لدى بعض الأشخاص ويرجع السبب في ذلك إلى عدم رغبة بعض الأشخاص في شراء هذه الحلويات من الخارج أو من المحلات التي تقوم بصنعها بشكل عام لأنهم لا يثقون بمستوى النظافة مثلا أو لارتفاع أسعار هذه الحلويات عند شرائها من الخارج أو لأي سبب آخر، ومن بين أنواع الحلويات الشرقية المفضلة لدى الكثير هي البسبوسة ولذلك فإننا اليوم سوف نقوم بتوفير كل المعلومات عن طريقة صنع بسبوسة تشبه البسبوسة الخاصة بمحلات الحلويات.

مكونات بسبوسة الحلواني

يجد بعض الناس صعوبة كبيرة في ضبط المقادير الخاصة بالبسبوسة وعلى الرغم من أن الأمر قد يبدو من وجهة نظر بعض الأشخاص صعب إلا أن بسبوسة تعتبر من الحلويات البسيطة التي لا يحتاج تنفيذها وصنعها في البيت إلى الكثير من المكونات كما أنها لا تحتاج أيضًا إلى الكثير من الوقت وتتضمن البسبوسة المكونات التالية:

كيس دقيق سميد.

كوب زبادي.

3 ملاعق زبدة.

ملعقة بيكنج بودر.

2 ملعقة حليب.

سكر.

ماء.

خطوات تحضير بسبوسة الحلواني

يستطيع الكثير من الأشخاص أن يقوموا بشراء البسبوسة من الخارج في أي وقت يرغبون فيه، ولكنهم بهذه الطريقة سوف يقومون بدفع الكثير من الأموال في كل مرة يرغبون فيها بشراء البسبوسة لذا فقد اتجه البعض للبحث عن طريقة تحضير البسبوسة في المنزل وقد يسرنا الأمر بتوفير كل الخطوات اللازمة لصنع البسبوسة بأنفسكم وتتمثل الطريقة في التالي: