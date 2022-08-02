أسهل طريقة لعمل السمنة البلدى بطعمها ورائحتها الاصلية بدون اى تكلفة 

يعد السمن البلدى أو الزبدة السايحة من افضل منتجات الحليب التى لا غنى عنها داخل اى مطبخ حول العالم، فالكثير منا يستخدمون السمنة البلدى فى إعداد وقلى الطعام والحلويات وبعض من الأكلات الأخرى، فإنها افضل انواع الدهون الغنية بالفيتامينات والبروتينات التى يحتاجها الجسم فيمكنك الحصول على كميه وفيره من السمن البلدي عن طريق إحضار اللبن الطازج واستخراج منة الوش بعض بقائة لمدة يوم داخل الثلاجة ليصبح لديكى وش الحليب الطازج الذى يتم صنع السمنة البلدى منة، فالكثير من السيدات لا تستطيع الاستغناء عن السمنة البلدى كعادة قديمة توارثت من امهاتنا وأجدادنا، فهى لا تأخذ وقت طويل فى إعدادها، فيمكنك تحضيرها داخل المنزل بكميات وفيرة، لادخالها فى الطعام، والاستفادة من فوائدها وطعمها اللذيذ، أنها مصدر غنى بفيتامين ك، المسؤول عن وظائف الجسم وتنظيم حركة الفيتامينات بالأعضاء الاكثر احتياج مثل العظام والأسنان وتقوية العينين، وفيتامين ه‍ الذى يعتبر مضاد للأكسدة ويحافظ على الجسم من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض الجهاز المناعية، ويحافظ على صحة الكبد والعضلات، ويقلل نسبة السكر بالدم ويقى من هشاشة العظام، فمن السهل صنع السمنة البلدى بطعمها ورائحتها الاصليه التى تعتبر أهم أنواع المواد الدهنية المغذية للجسم هذة هى الطريقة الفلاحى الموفرة لكى ولاسهل لصنع كمية وفيرة من السمن البلدى الصحى الذى لا يتسبب فى انسداد الشرايين او بعض الاراض الخطيرة ، فى هذا الموضوع نقدم لكى اسهل طريقه لعمل السمنة البلدى بخطوات سهلة وسريعة التحضير .

طريقة عمل السمنة البلدى

مقادير عمل السمنة البلدى ;

2 كيلو من الحليب كامل الدسم

نصف ملعقه ملح

كوب من الزيت النباتى

برطمان زجاج

طريقة تحضير السمنة البلدى

أولاً عليكى إحضار كمية من الحليب وغلية على النار، وبعد ذلك يتم إدخاله الثلاجة لمدة يوم كامل وبعد ذلك ناخذ وش الحليب ونضعة على النار مع اضافة الزيت النباتي والملح ويتم غلية حتى يصبح لون السمنة ذهبى فاتح ترفع من على النار حتى تبرد تماما ثم يم تصفيتها وإدخال السمنة داخل برطمان زجاجي له غطاء محكم ونضعها داخل الثلاجة لحين استخدامها لإعداد الطعام أو الحلويات .