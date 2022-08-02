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طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة، تعد البطاطس من أكثر الأطعمة التي يشتهيها الأطفال والكبار ولا يختلف عليها أحد، وتقدم عادة فى المطاعم الشهيرة بجانب العديد من الوجبات وخاصة البرجر والدجاج المقرمش والصوصات المختلفة التي تعطى مذاق لذيذ لها، ومن الأسباب التي تجعل الكثير يقبل على تناولها فى المطاعم هو طعمها المقرمش المميز الذي لا مثيل له، لذلك نقدم لكى سر عمل أصابع البطاطس المقرمشة من أجل تحضيرها فى المنزل والاستمتاع بها. طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المكونات: 3 حبات بطاطس متوسطة.

5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بصل أخضر مفروم.

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم. مكونات الطبقة الخارجية كوب من الدقيق.

كوب بقسماط ناعم.

بيضة.

زيت للقلى. طريقة التحضير قومى بغسل القشرة الخارجية لحبات البطاطس جيدا.

قومى بسلق البطاطس بقشرتها حتى تنضج، ثم انتظري تبرد قليلا وقومى بتقشريها وهرسها جيدا.

أضفى مقدار زيت الزيتون إليها بشكل تدريجي واستكملي الهرس.

لكى تصبح البطاطس ناعمة تماما ضعيها بداخل مصفاة وقومى بالضغط عليها من أجل تمريرها عبر المصفاة.

أضفي جميع التوابل إلى البطاطس وقومى بعجنها جيدا حتى تندمج، وتأكدي من مقدار الملح المضاف وقومى بتزويده عند الحاجة.

أضفي البصل والبقدونس المفروم واستكملي العجن حتى تتداخل جميع المكونات.

استخدمي كيس الحلواني فى تشكيل أصابع البطاطس واحرصه على دهنه بالزيت قبل الاستخدام.

املأ الكيس بعجينة البطاطس وقومى بعملها على شكل أصابع طويلة.

جهزي ثلاث أطباق لوضع الدقيق والبيض والبقسماط كلا منهم على حدى.

اغمسي أصابع البطاطس فى الدقيق ثم البيض ثم البقسماط ثم ضعيها فى صينية إلى أن تنتهى من جميع الكمية.

ادخلي الصينية إلى الفريزر لمدة ربع ساعة لكى تتماسك.

جهزي طاسة القلى وتأكدي من سخونة الزيت جيدا، ثم ضعي أصابع البطاطس فى الزيت على نار متوسطة.

انتظري على تتلون أصابع البطاطس من جميع الجوانب وتصبح ذهبية اللون.

ضعي البطاطس فى أطباق التقديم وقدميها على سفرتك مع الصوص المفضل. عمر شويل - جدة طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة الكرسبي.. أسعدي بها أطفالك - ثقفني

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