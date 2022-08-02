نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رجعي شباب شعرك من تاني.. أقوى الوصفات الطبيعية للتخلص من الشيب نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق التخلص من شيب الشعر، يعد ظهور الشيب فى الشعر وتحوله إلى اللون الرمادي من أكثر المشاكل المؤرقة التي تواجه السيدات وتفقدها الثقة بالنفس خاصة إذا ظهر فى سن مبكر، ويكون السبب الرئيسي فى ظهور الشيب هو توقف إنتاج مادة الميلانين فى بصيلات الشعر والذي قد يكون بسبب عوامل وراثية أو نقص بعض الفيتامينات أو التدخين والحالة النفسية والضغط العصبي.

ومع تعدد الأسباب تقف السيدات حائرة عند اختيار طريقة مناسبة للتخلص من الشيب بعيدا عن استخدام الصبغات التي تحتوى على مواد كيميائية تتسبب فى هلاك الشعر وتلفه عند تكرار استخدامها لأكثر من مرة فى العام الواحد خاصة أنها تعد من الحلول المؤقتة التي لا تدوم طويلاً، لذلك نقدم لكى بعض الوصفات الطبيعية التي تغنيكى عن استخدام الصبغات وتحقق لكى نتائج فعالة فى التخلص من الشيب.

وصفات منزلية للتخلص من الشيب

الحناء: يمكنك استخدام بعض الأعشاب مثل الحناء التي تعد طريقة أمنة وطبيعية لصبغ الشعر، حيث يمكنك اختيار اللون المفضل لكى وتطبيقه على الشعر عن طريق خلطها بمقدار من الماء فقط.

الكاري: يمكنك استخدام أوراق الكاري من أجل التخلص من الشيب، وذلك عن طريق خلط بعض أوراق الكاري مع مقدار من زيت جوز هند ووضعه على النار حتى الغليان، ثم يترك حتى يبرد ويتم تدليك فروة الرأس به، ويترك لمدة نصف ساعة ثم يتم غسل الشعر، وتكرر هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا حتى الحصول على النتيجة المطلوبة.

صبغ الشعر بالشاي الأسود

قومى بغلي مقدار من الشاي الأسود فى كوب من الماء لمدة 20 دقيقة حتى يتخمر، ويترك جانبا حتى يبرد ثم يتم تدليك فروة الرأس به لبضع دقائق، ويترك لمدة ساعة كاملة ويتم غسله جيدا، وتكرر هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا بانتظام.

أوراق الميرمية

قومى بغلي بعض من أوراق الميرمية فى مقدار من الماء ويترك لمدة ربع ساعة حتى يتم تخميرها جيدا، ثم اتركي الخليط حتى يبرد ثم ضعيه فى زجاجة بخاخ ورشي به على كامل الشعر، وانتظري حتى ساعتين كاملتين ثم يتم غسله جيدا، وتكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.