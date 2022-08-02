طريقة عمل القرص الفلاحى الطريه برائحة زمان على أصولها هشة وخفيفة مثل الأفران والمخابز

القرص الطريه الفلاحى, يحب الجميع من الكبار و الصغار تناول المعجنات والمقبلات بجانب المشروبات الساخنة و الباردة, تربينا جميعا على تناول القرص الفلاحي التي كانت تحضرها الأمهات والأجداد, يتميز هذا النوع من المعجنات برائحتها الشهية واللذيذة التي تفتح الشهية, وتظل جميع الامهات بالبحث عن الطريقة الأصلية لعمل القرص الفلاحي الطرية بطريقة زمان وسر قوامها الطري و الهش من الداخل هذا ما سأقدمه لكم بالخطوات.

مقادير القرص الفلاحي الطرية

من أحلى المعجنات الشهية واللذيذة جداً التي تعودنا على تحضيرها في جميع الأوقات في فصل الصيف والشتاء هي القرص الفلاحى الطريه فقد تربينا جميعا على تناول هذه القرص الطريه، ويمكن تقديمها سادة أو بحشو ويمكنك حشوها بالجبن أو بالعجوة أو تتركيها سادة كما تفضلين، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها وسنبدأ في عرض المكونات وهي:

2 كوب دقيق .

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة من القشطة ( يمكن استبدالها بالزبادي).

ملعقة صغيرة من الخميرة.

نصف كوب سمن.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف كوب حليب للعجن (هذا قابل للزيادة و النقصان حسب نوع الدقيق).

طريقة تحضير القرص الطريه الفلاحى