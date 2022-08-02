نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل القرص الفلاحى الطريه برائحة زمان على أصولها هشة وخفيفة مثل الأفران والمخابز في المقال التالي
القرص الطريه الفلاحى, يحب الجميع من الكبار و الصغار تناول المعجنات والمقبلات بجانب المشروبات الساخنة و الباردة, تربينا جميعا على تناول القرص الفلاحي التي كانت تحضرها الأمهات والأجداد, يتميز هذا النوع من المعجنات برائحتها الشهية واللذيذة التي تفتح الشهية, وتظل جميع الامهات بالبحث عن الطريقة الأصلية لعمل القرص الفلاحي الطرية بطريقة زمان وسر قوامها الطري و الهش من الداخل هذا ما سأقدمه لكم بالخطوات.
مقادير القرص الفلاحي الطرية
من أحلى المعجنات الشهية واللذيذة جداً التي تعودنا على تحضيرها في جميع الأوقات في فصل الصيف والشتاء هي القرص الفلاحى الطريه فقد تربينا جميعا على تناول هذه القرص الطريه، ويمكن تقديمها سادة أو بحشو ويمكنك حشوها بالجبن أو بالعجوة أو تتركيها سادة كما تفضلين، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها وسنبدأ في عرض المكونات وهي:
- 2 كوب دقيق .
- رشة ملح.
- 2 ملعقة كبيرة من القشطة ( يمكن استبدالها بالزبادي).
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
- نصف كوب سمن.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- نصف كوب حليب للعجن (هذا قابل للزيادة و النقصان حسب نوع الدقيق).
طريقة تحضير القرص الطريه الفلاحى
- قبل البدء في تحضير القرص نقوم بنحل جميع المكونات الجافة قبل البدء في العجن لكي تصبح العجينة هشة و خفيفة.
- بعد ذلك نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع السكر و الخميرة وربع كوب من الماء الدافئ.
- نقلب هذه المكونات مع بعضهم جيدا حتى يذوب السكر مع الخميرة.
- ثم نأتي بوعاء أخر وتقوم بوضع الدقيق المنخول و الملح و السمن البلدي أو الزبادي ونخلط هذه المكونات مع بعضهم حتى يمتزجا ويصبح الخليط مثل حبات الرمل.
- بعد ذلك نضيف الخميرة على خليط الدقيق بالتدريج مع التقليب ثم نضيف الحليب.
- نبدأ بعجن القرص الطريه الفلاحى باليد أو فى الكبة ونضيف القليل من الماء الدافئ حتى تكتفي العجينة.
- يفضل عجن العجينة لمدة لا تقل عن 10 دقائق.
- نضع العجينة في وعاء كبير ونغطي عليها ونتركها حتى يتم تخميرها و يتضاعف حجمها.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل إلي أقراص متساوية الحجم ونضعها على صينية الفرن المدهونة بالزيت.
- نترك مسافة بين كل قطع لكي لا تلتصق.
- ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة حتى تأخذ اللون الذهبي من الأسفل, يمكنك تشغيل الشواية أخر دقيقتين حتى تأخذ اللون الذهبي من الوجة.
- نخرجها من الفرن ثم نغطيها فور خروجها من الفرن لكي تصبح طرية, إذا كنت تريدينها مقرمشة اتركيها تبرد دون تغطية, ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا.
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