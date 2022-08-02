وصفات جدتي بالنشا لتفتيح البشرة وشدها خلال أيام.. هتبقي زي القشطة

تفتيح البشرة بالنشا، يعد ماسك النشا من أهم الوصفات التي تستخدم لتفتيح البشرة سريعا وحتى 7 درجات، لما به من فيتامينات ومعادن تساعد على التخلص من طبقات الجلد الميت وظهور الخلايا الجديدة مما يعيد للبشرة الحيوية والنضارة وإطلاله أكثر إشراقا، وهو ما تسعى إليه الكثير من الفتيات التي تعانى من وجود بقع داكنة أو تصبغات فى بشرتها خاصة الأماكن المكشوفة الناتجة عن عدة أسباب مختلفة.

مما يسبب لها الشعور بالضيق والبحث عن العديد من كريمات التفتيح ومستحضرات التجميل التي تعطى لها بياض ناصح مثل اللؤلؤ، فإذا كنتي ترغبي فى الحصول على نتائج تفتيح سريعة وبطريقة أمنة على البشرة فننصحك باستخدام ماسكات النشا المختلفة التي تستخدم عادة فى الوصفات الخاصة بتجميل البشرة.

طرق تفتيح البشرة بالنشا

ماسك النشا وعصير الليمون: يزيد الليمون من فعالية الماسك عند إضافته إلى النشا حتى أنه يحتوى على خصائص تساعد على تفتيح البشرة مثل فيتامين سي وغيره من المواد الفعالة.

المكونات:

ملعقة كبيرة من النشا.

عصير ليمونه.

ملعقتين كبيرتين من اللبن الرائب.

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي جميع المقادير جيدا فى وعاء حتى تحصلي على ماسك كريمي ومتماسك.

وزعي طبقة من الماسك على بشرتك، ويتم تركه حتى 20 دقيقة حتى يجف.

قومى بشطف الوجه جيدا بالماء الفاتر.

يكرر الماسك مرتين أسبوعيا للحصول على نتائج سريعة.

ماسك النشا وبياض البيض

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من النشا.

بياض بيضة واحدة.

طريقة التحضير والاستخدام

ضعي بياض البيض فى وعاء ثم أضفي إليها النشا تدريجيا مع التقليب حتى تندمج المكونات وتحصلي على قوام مناسب.

ضعي الماسك على بشرة نظيفة لمدة 20 دقيقة، ثم يتم شطفه بالماء البارد.

يفضل تكرار الماسك مرتين أسبوعيا.

ماسك النشا والعسل

المكونات:

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير: